O post primátora Prešova sa bude uchádzať Artúr Benes

Prešov 13. júla (TASR) - O post primátora Prešova sa bude v jesenných komunálnych voľbách ako nezávislý kandidát uchádzať Artúr Benes. Svoju kandidatúru ohlásil v stredu v Prešove s tým, že so zbieraním podpisov začne v najbližších dňoch.



"Rozhodol som sa kandidovať, lebo cítim, že v poslednom čase absentuje vo vedení mesta odbornosť. Je nahrádzaná rôznymi politickými hrami a rôznymi politickými príkazmi, nariadeniami, ktoré nie sú vždy šťastné a v prospech obyvateľov mesta Prešov, ale skôr v prospech politických strán, ktoré o tom rozhodujú. Čo sa týka priorít mesta, postupne ich nastavujeme so svojim tímom vo volebnom programe," uviedol Benes a dodal, že tím, ako aj program, predstaví v polovici augusta.



Povedal, že je potrebné zamerať sa hlavne na priority, ktoré sú financovateľné z eurofondov a z plánu obnovy. "Je to, samozrejme, životné prostredie, tvorba pracovných miest, podpora školstva ako takého a zvýšenie jeho úrovne. Čiže tých výziev je viacero a postupne ich prepracovávame až do nejakých projektových zámerov, ktoré predstavíme," priblížil Benes.



Zamerať sa chce aj na to, aby sa mladí ľudia pochádzajúci z Prešova vrátili domov. "Mali by všetky poznatky, ktoré získali v zahraničí, odovzdať v prospech obyvateľov mesta a regiónu. Možností je veľmi veľa, len ich treba po odbornej stránke podchytiť a využiť," vysvetlil Benes.



Benes pôsobí 16 rokov ako generálny riaditeľ Agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, ktorá sa venuje projektovému riadeniu.