O post primátora Prešova sa bude uchádzať Ľuboš Micheľ

Prešov 2. septembra (TASR) - O post primátora Prešova sa v jesenných komunálnych voľbách bude uchádzať projektový manažér Ľuboš Micheľ. Oznámil to v piatok na tlačovej konferencii v Prešove. O priazeň voličov zabojuje ako kandidát strany Hlas-SD.



Ako povedal, chce, aby Prešov bol moderným a bezpečným mestom. "Môj program sa volá Prešov na úrovni, čo pre mňa predstavuje to, aby sa ľudia v tomto meste cítili dobre. Ak idú za kultúrou, zábavou, športom, aby mali dostatočné podmienky. Každá komunita, ktorá tu žije, aby mala priestor na svoj rozvoj. Ak hovoríme o konkrétnych veciach, tak určite je to doprava, potom je to šport. Spomenul som Futbal Tatran Arénu, ktorá je pre mňa trošku boľavým miestom. Otázka silnej podpory projektu nájomných bytov môže priniesť do mesta viac mladých ľudí a vytvoriť viac pracovných príležitostí," uviedol pre TASR Micheľ.



Investícia nemeckej firmy Bosch, ktorá pri Prešove rozbehne výrobu elektromotorov do bicyklov, môže podľa neho prispieť k tomu, aby sa do Prešova vracali mladí ľudia.



Do volieb ide s tímom ľudí, ktorí kandidujú na poslancov. "Na druhej strane chcem ešte vytvoriť tím odborníkov, aby sme na každú oblasť mali dobrého špecialistu. Mená chcem zverejniť v druhej polovici septembra, momentálne na tom ešte pracujeme," priblížil Micheľ.



Podľa predsedu strany Hlas-SD Petra Pellegriniho, ktorý prišiel Micheľa do Prešova podporiť, mesto Prešov potrebuje nový impulz a dynamiku.



"Potrebuje sa posunúť podstatne rýchlejšie dopredu, pretože po ostatné roky akoby zaostávalo a pozeralo sa na okolité mestá, ako sa posúvajú dopredu. Ľuboš Micheľ na rôznych pozíciách, či už manažérskych alebo aj športových, dokázal, že je to človek, ktorý vie, čo má robiť. Nesmierne si vážim, že sa rozhodol odovzdať svoje skúsenosti aj tretiemu najväčšiemu mestu a že ponúka Prešovčanom alternatívu k tomu, čo videli doteraz," doplnil Pellegrini s tým, že Micheľa oslovili, aby kandidoval na post primátora.