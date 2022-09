O post primátora Prešova sa bude uchádzať Ján Štovka

Prešov 12. septembra (TASR) - O post primátora Prešova sa v jesenných komunálnych voľbách bude uchádzať pedagóg, kreatívny manažér a fotograf Ján Štovka. Oznámil to v pondelok na tlačovej konferencii v Prešove. Kandidovať bude ako nezávislý.



"Rozhodol som sa preto, lebo aktívne mesto reprezentujem viac ako 30 rokov, či ako primáš rôznych súborov alebo teraz ako fotograf. Teraz som momentálne v pozícii otca, keď mám malého syna. Mne sa zdá, že to mesto mu prestalo dávať príležitosti také, aké som dostal napríklad ja. Chcem zabezpečiť, aby môj syn mal príležitosti a aby naše deti neodchádzali, ale zostávali," uviedol pre TASR Štovka.



Medzi priority svojho programu radí investíciu do vzdelávania, zastavenie odlevu mladých ľudí, zatraktívnenie mesta, "aby sa z neho stala dobrá adresa, aby sa sem oplatilo prísť".



Rovnako je podľa jeho slov potrebné sa venovať seniorom, rozvoju kultúry a športu v meste, životnému prostrediu, zabezpečeniu ekonomickej stability, ako aj turizmu, ktorý je podstatný segment. Vo svojom programe poukazuje i na potrebu prenosu štátnych úradov z Bratislavy do krajských miest po vzore Európskej únie, ktorá má podľa jeho slov elokované svoje agentúry v jednotlivých členských krajinách EÚ.



Svoju kandidatúru ohlásil v pondelok ako občiansky kandidát spolu s ľuďmi, ktorí sa budú uchádzať o miesta poslancov. "Sú to ľudia, ktorí majú výnimočné postavenie vo svojich odboroch, kde pracujú a kde sa venujú rôznym komunitám, s ktorými pracujú. V podstate máme aj ľudí, ktorých máme oslovených na exekutívnu činnosť," dodal Štovka s tým, že sa snažili pokryť najmä dôležité oblasti, aby mohli začať v prípade úspechu napĺňať svoj program.