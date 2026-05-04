O post primátora Prešova sa bude uchádzať R. Mochnacký
Autor TASR
Prešov 4. mája (TASR) - O post primátora mesta Prešov sa bude uchádzať krajinný architekt a súčasný mestský poslanec Rastislav Mochnacký (KDH). Do volieb pôjde s podporou koalície strán, vrátane KDH, s ostatnými podľa jeho slov aktuálne rokuje. Informoval o tom v pondelok na tlačovej konferencii v Prešove.
„Ako krajinný architekt verím, že mesto má rásť pre ľudí - s dôrazom na zeleň, verejné priestory a kvalitu života. Prešov má potenciál stať sa moderným a príťažlivým mestom,“ zdôraznil Mochnacký a zároveň poukázal na aktuálne problémy mesta, medzi ktoré patrí stagnácia rozvoja, nedostatok parkovacích miest, zhoršujúca sa bezpečnosť či odchod mladých ľudí za príležitosťami do zahraničia.
Tri základné oblasti jeho programu sú doprava, bezpečnosť a kvalita verejného priestoru. „Ja si myslím, že Prešov v dopravných riešeniach zamrzol a minimálne ešte s oddialením vybudovania druhej etapy severného obchvatu to nevyzerá dobre. Určite to treba začať koordinovať z mestskej úrovne, čo sa vlastne teraz aktuálne nedeje. Čiže medzi najväčšie priority určite patrí juhovýchodný obchvat mesta a taktiež vyriešenie Námestia mieru alebo veľkej križovatky. Ďalšia je bezpečnosť v meste. Máme veľké problémy s deťmi, ktoré vyberajú kontajnery, ale aj s mladíkmi, ktorí robia neporiadok v meste. Tretia vec, ktorú by som chcel riešiť, je kvalita verejného priestoru. V tomto mesto veľmi zaostáva,“ uviedol Mochnacký.
Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský zdôraznil jeho manažérske schopnosti a výsledky.
Mochnacký zdôraznil, že jeho ambíciou je viesť mesto v spolupráci s odborníkmi aj verejnosťou. „Chcem ísť medzi ľudí, počúvať ich a spolu s nimi pripraviť víziu rozvoja Prešova. V najbližších mesiacoch ma budú môcť obyvatelia stretnúť priamo vo svojich vchodoch a uliciach,“ uviedol s tým, že počas leta plánuje predstaviť konkrétny program, ktorý vznikne aj na základe podnetov od obyvateľov mesta.
