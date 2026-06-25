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O post primátora Prešova sa bude uchádzať Pavel Hagyari
Hagyari uviedol, že pôvodne nepočítal s tým, že bude opäť kandidovať na funkciu primátora
Autor TASR
Prešov 25. júna (TASR) - O post primátora mesta Prešov sa bude opätovne uchádzať bývalý primátor a súčasný mestský a krajský poslanec Pavel Hagyari. Svoju kandidatúru oznámil na štvrtkovej tlačovej konferencii. Do komunálnych volieb chce ísť spolu s tímom približne 15 ľudí, ktorí sa budú uchádzať o miesta mestských a krajských poslancov.
Hagyari uviedol, že pôvodne nepočítal s tým, že bude opäť kandidovať na funkciu primátora. K rozhodnutiu ho podľa jeho slov priviedli názory obyvateľov mesta. „To, čo ma primälo znovu sa zamyslieť, je postavenie a názory občanov mesta Prešov, ktorí už od minulého roka signalizujú, že nie sú spokojní s vedením mesta Prešov,“ skonštatoval.
Prešovu podľa Hagyariho chýba vízia. „Mne osobne chýba aj vízia mesta Prešov, ktorá by ukázala, že sme nie iba tretím najväčším mestom podľa počtu obyvateľov, ale aj adekvátnym postavením a prezentáciou mesta Prešov,“ uviedol. Tvrdí, že prioritou má byť bežné fungovanie mesta a komunikácia medzi občanmi, vedením mesta a mestskými firmami.
V programe chce podľa svojich slov riešiť sociálne byty, aby mladí ľudia neodchádzali, respektíve aby sa po odchode vracali. Nájom v mestských bytoch by podľa neho mal byť na úrovni 50 až 60 percent komerčného nájmu. Avizoval aj záujem o výstavbu parkovacích domov, či už formou PPP projektu alebo prostredníctvom osobitnej parkovacej spoločnosti.
Medzi víziami spomenul i vybudovanie turistickej atrakcie v lokalite Solivar. Zároveň uvažuje o všeobecne záväznom nariadení o zákaze žobrania a obťažovania v meste.
Obyvateľom chce podľa vlastných slov vrátiť desaťminútový lístok na mestskú hromadnú dopravu. „To, čo môžem občanom sľúbiť, je že im vrátime 10-minútový lístok na MHD. Ten, ktorý bol najviac využívaný, ktorý sa výrazne zneužil, vyškrtli ho zo zoznamu, a podľa môjho názoru sa aj množstvo ľudí vrátilo k autám,“ uviedol.
Kandidatúru na post primátora Prešova ešte v máji ohlásil krajinný architekt a mestský poslanec Rastislav Mochnacký. Do volieb pôjde s podporou koalície strán vrátane KDH. Kandidatúru ohlásil tiež súčasný primátor František Oľha, ktorý sa o hlasy voličov bude uchádzať s podporou Demokratov a Progresívneho Slovenska. Kandidatúru v uplynulých dňoch ohlásil tiež Artúr Benes, manažér, podnikateľ odborník na regionálny rozvoj a generálny riaditeľ Agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, ktorý do volebného súboja vstupuje ako nezávislý kandidát.
Hagyari uviedol, že pôvodne nepočítal s tým, že bude opäť kandidovať na funkciu primátora. K rozhodnutiu ho podľa jeho slov priviedli názory obyvateľov mesta. „To, čo ma primälo znovu sa zamyslieť, je postavenie a názory občanov mesta Prešov, ktorí už od minulého roka signalizujú, že nie sú spokojní s vedením mesta Prešov,“ skonštatoval.
Prešovu podľa Hagyariho chýba vízia. „Mne osobne chýba aj vízia mesta Prešov, ktorá by ukázala, že sme nie iba tretím najväčším mestom podľa počtu obyvateľov, ale aj adekvátnym postavením a prezentáciou mesta Prešov,“ uviedol. Tvrdí, že prioritou má byť bežné fungovanie mesta a komunikácia medzi občanmi, vedením mesta a mestskými firmami.
V programe chce podľa svojich slov riešiť sociálne byty, aby mladí ľudia neodchádzali, respektíve aby sa po odchode vracali. Nájom v mestských bytoch by podľa neho mal byť na úrovni 50 až 60 percent komerčného nájmu. Avizoval aj záujem o výstavbu parkovacích domov, či už formou PPP projektu alebo prostredníctvom osobitnej parkovacej spoločnosti.
Medzi víziami spomenul i vybudovanie turistickej atrakcie v lokalite Solivar. Zároveň uvažuje o všeobecne záväznom nariadení o zákaze žobrania a obťažovania v meste.
Obyvateľom chce podľa vlastných slov vrátiť desaťminútový lístok na mestskú hromadnú dopravu. „To, čo môžem občanom sľúbiť, je že im vrátime 10-minútový lístok na MHD. Ten, ktorý bol najviac využívaný, ktorý sa výrazne zneužil, vyškrtli ho zo zoznamu, a podľa môjho názoru sa aj množstvo ľudí vrátilo k autám,“ uviedol.
Kandidatúru na post primátora Prešova ešte v máji ohlásil krajinný architekt a mestský poslanec Rastislav Mochnacký. Do volieb pôjde s podporou koalície strán vrátane KDH. Kandidatúru ohlásil tiež súčasný primátor František Oľha, ktorý sa o hlasy voličov bude uchádzať s podporou Demokratov a Progresívneho Slovenska. Kandidatúru v uplynulých dňoch ohlásil tiež Artúr Benes, manažér, podnikateľ odborník na regionálny rozvoj a generálny riaditeľ Agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, ktorý do volebného súboja vstupuje ako nezávislý kandidát.