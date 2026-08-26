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O post primátora Prievidze má záujem sedem ľudí

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Archívna snímka. Foto: TASR - Alexandra Moštková

Opätovnú kandidatúru na post primátora Prievidze oznámila súčasná primátorka Katarína Macháčková.

Autor TASR
Prievidza 26. augusta (TASR) - Post primátora Prievidze chce v jesenných voľbách do orgánov samosprávy obcí získať sedem ľudí. Piati sú nezávislí kandidáti, dvoch nominovali politické strany. O zaregistrovaní jednotlivých kandidátov ešte musí rozhodnúť mestská volebná komisia, ktorá zasadne do 3. septembra. TASR o tom v stredu informovala zapisovateľka mestskej volebnej komisie v Prievidzi Dana Paulíková.

Jedného človeka na post primátora nominoval Vlastenecký blok, jedného SLOVEXIT.

Opätovnú kandidatúru na post primátora Prievidze oznámila súčasná primátorka Katarína Macháčková, ktorá mesto vedie od roku 2010 a do volieb ide ako nezávislá kandidátka. Post chce získať i politológ a mestský poslanec Branislav Gigac, kandidatúru ohlásil i súčasný viceprimátor Norbert Turanovič, obaja ako nezávislí kandidáti. Na sociálnej sieti oznámil odovzdanie listín pre voľby primátora ako nezávislý kandidát i Michal Brna.

O post poslanca mestského zastupiteľstva v Prievidzi má záujem 91 ľudí. Kandidátne listiny podalo osem politických strán a hnutí - Vlastenecký blok, Volt Slovensko, Demokrati, Za ľudí, SNS, KDH, Hlas-SD a Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska, dve koalície strán - Progresívne Slovensko so SaS a Smer-SD s Republikou, ako i 62 nezávislých kandidátov.

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
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