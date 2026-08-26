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O post primátora Púchova má záujem šesť uchádzačov
Svoju funkciu má záujem obhájiť súčasná štatutárka mesta Katarína Heneková (nezávislá), ktorá vedie Púchov druhé volebné obdobie.
Autor TASR
Púchov 26. augusta (TASR) - Post primátora Púchova má v jesenných voľbách do orgánov samosprávy obcí záujem získať šesť uchádzačov. O poslanecký mandát v mestskom zastupiteľstve prejavilo záujem 58 kandidátov. TASR o tom v stredu informovala zapisovateľka mestskej volebnej komisie v Púchove Zuzana Brindzová.
Svoju funkciu má záujem obhájiť súčasná štatutárka mesta Katarína Heneková (nezávislá), ktorá vedie Púchov druhé volebné obdobie. Záujem o post prejavil aj bývalý dlhoročný primátor Marián Michalec (nezávislý). Kandidatúru na sociálnej sieti avizovali bývalý futbalista Ľubomír Luhový, podnikateľ Ľubor Malovec, zakladateľ iniciatívy Farmárske hnutie Juraj Kapuš a bývalý viceprimátor Roman Hvizdák, všetci ako nezávislí kandidáti.
Brindzová pripomenula, že podľa platného volebného zákona podané kandidátne listiny najskôr prevezme a preskúma mestská volebná komisia, ktorá rozhodne o oficiálnej registrácii jednotlivých kandidátov.
„Zoznam zaregistrovaných kandidátov, ktorý už bude obsahovať aj podrobné informácie s menom, priezviskom, vekom, povolaním, zamestnaním a názvom politickej strany alebo informáciou o nezávislej kandidatúre, mesto oficiálne zverejní najneskôr 45 dní predo dňom konania volieb, t. j. najneskôr do 9. septembra. Informácie budú uverejnené na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta Púchov. V tomto roku budú navyše zoznamy kandidátov dostupné aj v elektronickom registri na webe Ministerstva vnútra SR,“ priblížila.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Svoju funkciu má záujem obhájiť súčasná štatutárka mesta Katarína Heneková (nezávislá), ktorá vedie Púchov druhé volebné obdobie. Záujem o post prejavil aj bývalý dlhoročný primátor Marián Michalec (nezávislý). Kandidatúru na sociálnej sieti avizovali bývalý futbalista Ľubomír Luhový, podnikateľ Ľubor Malovec, zakladateľ iniciatívy Farmárske hnutie Juraj Kapuš a bývalý viceprimátor Roman Hvizdák, všetci ako nezávislí kandidáti.
Brindzová pripomenula, že podľa platného volebného zákona podané kandidátne listiny najskôr prevezme a preskúma mestská volebná komisia, ktorá rozhodne o oficiálnej registrácii jednotlivých kandidátov.
„Zoznam zaregistrovaných kandidátov, ktorý už bude obsahovať aj podrobné informácie s menom, priezviskom, vekom, povolaním, zamestnaním a názvom politickej strany alebo informáciou o nezávislej kandidatúre, mesto oficiálne zverejní najneskôr 45 dní predo dňom konania volieb, t. j. najneskôr do 9. septembra. Informácie budú uverejnené na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta Púchov. V tomto roku budú navyše zoznamy kandidátov dostupné aj v elektronickom registri na webe Ministerstva vnútra SR,“ priblížila.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.