O post primátora Ružomberka sa chce uchádzať Ľubomír Kubáň

Ružomberok 28. júna (TASR) – O post primátora mesta Ružomberok sa chce v októbrových komunálnych voľbách uchádzať poslanec mestského zastupiteľstva a zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja Ľubomír Kubáň. Informoval o tom v utorok na brífingu v Ružomberku s tým, že začína zbierať podpisy pre kandidatúru.



Kubáň zároveň predstavil tím 22 kandidátov na poslancov do mestského zastupiteľstva, ktorí mu vyjadrili podporu. "Som presvedčený, že poslaním mestského politika má byť aktívna služba ľuďom. Roky v mestskom zastupiteľstve ma naučili, že najlepšie sa ľuďom pomáha vtedy, keď sa vedenia mesta chytí niekto, kto mu rozumie. Niekto, kto má skúsenosti. Ja si trúfam povedať, že som ich nazbieral naozaj veľa," uviedol.



Doplnil, že do volieb plánuje ísť s realistickým programom bez vábivých, no v praxi neuskutočniteľných sľubov. V prípade úspechu je odhodlaný využiť skúsenosti, chuť pracovať pre ľudí a silný tím na presadenie skutočných zmien a rozhýbanie Ružomberka.



Kandidatúru na primátora mesta Ružomberok už ohlásili občiansky kandidát Tomáš Klopta a poslanec mestského zastupiteľstva Patrik Habo.