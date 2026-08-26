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O post primátora Ružomberka sa uchádzajú štyria nezávislí kandidáti
Opätovnú kandidatúru ešte v polovici júla ohlásil súčasný primátor Ľubomír Kubáň. Ešte niekoľko dní pred ním oznámil svoj záujem kandidovať aj mestský poslanec Ján Kuráň.
Autor TASR
Ružomberok 26. augusta (TASR) - O primátorskú funkciu v Ružomberku sa budú v jesenných komunálnych voľbách uchádzať štyria kandidáti. Všetci predložili ku svojim kandidátnym listinám aj potrebné podpisové hárky a kandidovať budú ako nezávislí. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
Opätovnú kandidatúru ešte v polovici júla ohlásil súčasný primátor Ľubomír Kubáň. Ešte niekoľko dní pred ním oznámil svoj záujem kandidovať aj mestský poslanec Ján Kuráň. Podľa informácií TASR sú zvyšnými dvomi kandidátmi na primátorský post Martin Alušic a František Rákoši.
„O miesto poslanca v 16-člennom mestskom zastupiteľstve má záujem 62 kandidátov. Z nich je 25 nezávislých a 37 je kandidátov politických strán a hnutí,“ uviedol Miškovčík. Oproti predchádzajúcim voľbám sa znížil počet poslancov z 25 na 16 a Ružomberčania budú voliť len v piatich volebných obvodoch namiesto doterajších jedenástich.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Opätovnú kandidatúru ešte v polovici júla ohlásil súčasný primátor Ľubomír Kubáň. Ešte niekoľko dní pred ním oznámil svoj záujem kandidovať aj mestský poslanec Ján Kuráň. Podľa informácií TASR sú zvyšnými dvomi kandidátmi na primátorský post Martin Alušic a František Rákoši.
„O miesto poslanca v 16-člennom mestskom zastupiteľstve má záujem 62 kandidátov. Z nich je 25 nezávislých a 37 je kandidátov politických strán a hnutí,“ uviedol Miškovčík. Oproti predchádzajúcim voľbám sa znížil počet poslancov z 25 na 16 a Ružomberčania budú voliť len v piatich volebných obvodoch namiesto doterajších jedenástich.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.