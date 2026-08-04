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O post primátora Sabinova sa bude uchádzať Erik Radačovský
Jeho vízia stojí na troch pilieroch - mesto pre rodiny a mládež, mesto úcty a pomoci a mesto príležitostí a inovácií.
Autor TASR
Sabinov 4. augusta (TASR) - O post primátora Sabinova sa v jesenných komunálnych voľbách bude uchádzať súčasný mestský poslanec Erik Radačovský. Mestu chce priniesť novú energiu, moderné riešenia a otvorenejší spôsob riadenia samosprávy. Kandidovať bude za stranu Demokrati. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Martina Kakaščíková.
„Pri rozhovoroch so Sabinovčanmi už dlhší čas počúvam jasnú správu - naše mesto potrebuje nový impulz. Chcem priniesť moderné riešenia, ale zároveň zachovať všetko, čo v Sabinove funguje. Neprichádzam búrať. Prichádzam spájať ľudí a hľadať riešenia, ktoré posunú naše mesto dopredu,“ povedal Radačovský.
Zdôraznil, že jeho kampaň nebude založená na osobných útokoch ani prázdnych heslách. Jej základom bude aktívne zapojenie obyvateľov do tvorby programu.
„Nechcem robiť politiku od stola. Chcem počúvať ľudí. Preto sme spustili participatívny dotazník, prostredníctvom ktorého budú môcť Sabinovčania povedať, čo ich trápi a akým smerom sa má naše mesto uberať. Táto kampaň bude predovšetkým o nich,“ doplnil Radačovský.
Jeho vízia stojí na troch pilieroch - mesto pre rodiny a mládež, mesto úcty a pomoci a mesto príležitostí a inovácií. Jednotlivé programové priority bude predstavovať postupne počas kampane aj na základe podnetov od obyvateľov.
„Erik Radačovský patrí medzi ľudí, ktorí majú skúsenosti z komunálnej politiky, poznajú problémy svojho mesta a chcú ich riešiť slušne a vecne,“ uviedol predseda Demokratov Jaroslav Naď.
Radačovský bude v nasledujúcich týždňoch postupne predstavovať svoj program aj konkrétne opatrenia.
„Pri rozhovoroch so Sabinovčanmi už dlhší čas počúvam jasnú správu - naše mesto potrebuje nový impulz. Chcem priniesť moderné riešenia, ale zároveň zachovať všetko, čo v Sabinove funguje. Neprichádzam búrať. Prichádzam spájať ľudí a hľadať riešenia, ktoré posunú naše mesto dopredu,“ povedal Radačovský.
Zdôraznil, že jeho kampaň nebude založená na osobných útokoch ani prázdnych heslách. Jej základom bude aktívne zapojenie obyvateľov do tvorby programu.
„Nechcem robiť politiku od stola. Chcem počúvať ľudí. Preto sme spustili participatívny dotazník, prostredníctvom ktorého budú môcť Sabinovčania povedať, čo ich trápi a akým smerom sa má naše mesto uberať. Táto kampaň bude predovšetkým o nich,“ doplnil Radačovský.
Jeho vízia stojí na troch pilieroch - mesto pre rodiny a mládež, mesto úcty a pomoci a mesto príležitostí a inovácií. Jednotlivé programové priority bude predstavovať postupne počas kampane aj na základe podnetov od obyvateľov.
„Erik Radačovský patrí medzi ľudí, ktorí majú skúsenosti z komunálnej politiky, poznajú problémy svojho mesta a chcú ich riešiť slušne a vecne,“ uviedol predseda Demokratov Jaroslav Naď.
Radačovský bude v nasledujúcich týždňoch postupne predstavovať svoj program aj konkrétne opatrenia.