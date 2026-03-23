O post primátora Šale sa bude uchádzať Róbert Čibrik
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 24. októbra.
Autor TASR
Šaľa 23. marca (TASR) - O post primátora Šale sa bude v októbrových komunálnych voľbách uchádzať Róbert Čibrik. Súčasný poslanec mestského zastupiteľstva a člen Tímu Kraj Nitra potvrdil svoju kandidatúru.
Svoju kandidatúru zdôvodnil Čibrik zaostávaním mesta Šaľa a mestskej časti Veča. „Mladé rodiny utekajú a my s nimi strácame peniaze od štátu na rozvoj. Okolité dediny a mestá napredujú, my zaostávame a chátrame. Odmietam sa na tento úpadok ďalej nečinne pozerať,“ skonštatoval Čibrik.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 24. októbra.
Svoju kandidatúru zdôvodnil Čibrik zaostávaním mesta Šaľa a mestskej časti Veča. „Mladé rodiny utekajú a my s nimi strácame peniaze od štátu na rozvoj. Okolité dediny a mestá napredujú, my zaostávame a chátrame. Odmietam sa na tento úpadok ďalej nečinne pozerať,“ skonštatoval Čibrik.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 24. októbra.