O post primátora Senice sa chce uchádzať A. Jakubáč

Senica 29. júna (TASR) – O post primátora mesta Senica sa chce v októbrových komunálnych voľbách uchádzať Adam Jakubáč. Informoval o tom v stredu na brífingu v Senici s tým, že začína zbierať podpisy na kandidatúru.



Jakubáč zároveň uviedol, že podnetov, ktoré ho priviedli k zvažovaniu kandidatúry na primátora, je viacero. "Pred desiatimi rokmi bola Senica jednoznačným centrom Záhoria, dnes sme svedkami permanentného poklesu počtu jej obyvateľov a mesto doslova vymiera. Iné mestá na Záhorí nás dobehli, viaceré dokonca predbehli a naďalej napredujú," uviedol.



Doplnil, že definitívne potvrdenie kandidatúry nateraz ešte odložil. "Prvým a podstatným krokom je zber podpisov pod prípadnú kandidatúru. Zber budem organizovať doslova všade, kde sa to bude dať. Budem sa stretávať so Seničanmi vo verejných priestoroch, na uliciach, na námestí, v nákupných centrách. Prídem aj k dverám obyvateľov mesta," informoval Jakubáč.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň sa už uskutočňuje a skončí sa 48 hodín predo dňom konania sa volieb.