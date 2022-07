O post primátora Serede zabojuje Ondrej Kurbel

Sereď 19. júla (TASR) – V októbrových komunálnych voľbách sa chce uchádzať o zvolenie do funkcie primátora mesta Sereď architekt a aktivista, mestský poslanec Ondrej Kurbel. Kandidovať bude ako nezávislý. Oznámil to v utorok na tlačovej konferencii.



"Mám rád Sereď. Vyrastal som tu, vychovávam tu svoje deti a bol by som rád, keby aj ony, keď raz dospejú, chceli v tomto meste žiť," uviedol. V meste pôsobí ako dobrovoľník v rámci environmentálnych a kultúrnych aktivít i spoluzakladateľ miestneho zboru skautov. V rámci svojej profesie navrhol a s dobrovoľníkmi zrealizoval novú oddychovú zónu pri Váhu. Verejnosť ho v končiacom sa volebnom vníma ako člena mestského zastupiteľstva, ktorý bojoval za záchranu Seredského kaštieľa. "Za posledné štyri roky som ako poslanec mohol lepšie nazrieť do fungovania samosprávy. Mám jasnú predstavu, čo chcem zmeniť, aby naše mesto napredovalo lepšie. Viem, čo je robené dobre, na čom sa dá stavať, ale aj to, akým oblastiam treba venovať viac pozornosti a kde sú potrebné skutočné zmeny," uviedol.



Svoju kandidatúru Kurbel ohlásil spolu s tímom kandidátov do mestského zastupiteľstva - vedúcou Farskej charity v Seredi Máriou Fačkovcovou, podpredsedníčkou združenia Vodný hrad Martinou Hilkovičovou, predsedom združenia Mám rád cyklistiku Erikom Štefanekom a Miroslavou Sabovou Dudášovou, predsedníčkou kultúrno-komunitného centra Priestor. Uviedol, že dobrý primátor musí mať okolo seba tím ľudí, ktorí sú v konkrétnych oblastiach "doma", preto je rád, že na príprave programu môže spolupracovať s ľuďmi, ktorí sú ochotní už dlhé roky venovať svoju energiu a čas zlepšovaniu občianskej spoločnosti v meste.



Kurbel si do tímu spolupracovníkov pozval aj nezávislých odborníkov na jednotlivé oblasti, v ktorých podľa neho Sereď aktuálne zaostáva. Spoločne pripravujú plán na rozvoj jednotlivých tém, pričom za priority považuje verejný priestor, dopravu, sociálne služby a kvalitne strávený voľný čas. "Základnou zákonnou úlohou mesta je starostlivosť o všestranný rozvoj územia a starostlivosť o potreby obyvateľov. Mesto sa musí snažiť, aby bežný občan vnímal, že je tu pre neho, že mu pomáha v každodenných problémoch," uviedol.