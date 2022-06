O post primátora Skalice sa bude uchádzať Martin Štepán

Skalica 22. júna (TASR) - O post primátora Skalice sa bude v jesenných komunálnych voľbách uchádzať líder občianskeho združenia Spoločne pre Skalicu Martin Štepán. TASR o tom informoval Štepán.



Ako uviedol, v súčasnosti pracuje ako projektový manažér vo finančnom sektore. "V mladosti som sa v Skalici a zahraničí profesionálne venoval hokeju. Jedným z cieľov pomoci športu je výstavba multifunkčného športového komplexu a vytvorenie jednotnej koncepcie športu v meste," doplnil Štepán.



Pre trvalo udržateľnú budúcnosť chce vytvoriť strategický trojuholník. "Rámec by tvorili zamestnávatelia, vzdelávacia štruktúra mesta a vedenie. Cieľom je zlepšenie vzájomnej komunikácie a otvorenosť radnice pre občanov. Za kľúčové oblasti, ktorým sa chcem venovať, považujem ekonomiku mesta, dekarbonizáciu a zvýšenie podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie, rozvoj kultúry, športu, turizmu a vinohradníctva," uviedol Štepán.



Vo vzdelávacej štruktúre chce iniciovať zavedenie bilingválnej formy vzdelávania a zámerom je aj výstavba cyklotrás a kultúrno-spoločenského strediska, revitalizácia parkov a výsadba zelene.



Doteraz oficiálne avizoval kandidatúru na post primátora Skalice súčasný poslanec mestského zastupiteľstva Vladislav Horňák, ktorý do volieb ide ako nezávislý.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň už beží a skončí sa 48 hodín predo dňom konania volieb.