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O post primátora Skalice sa bude uchádzať Tibor Kutálek
Uviedol, že sa chce vo funkcii zamerať na ďalší rozvoj mesta, podporu športu, kultúry a modernizácie.
Autor TASR
Skalica 9. júla (TASR) - O post primátora Skalice sa bude v októbrových komunálnych voľbách uchádzať ako nezávislý kandidát Tibor Kutálek. Kandidatúru oznámil v stredu (8. 7.) prostredníctvom vyhlásenia na sociálnej sieti.
Uviedol, že sa chce vo funkcii zamerať na ďalší rozvoj mesta, podporu športu, kultúry a modernizácie. Deklaroval tiež záujem nadviazať na projekty a ciele predchádzajúceho vedenia mesta.
Podľa vlastných slov chce byť ako primátor otvorený komunikácii s obyvateľmi a pri výkone funkcie stavať na pracovnom prístupe, pokore a rešpekte voči občanom.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.
Uviedol, že sa chce vo funkcii zamerať na ďalší rozvoj mesta, podporu športu, kultúry a modernizácie. Deklaroval tiež záujem nadviazať na projekty a ciele predchádzajúceho vedenia mesta.
Podľa vlastných slov chce byť ako primátor otvorený komunikácii s obyvateľmi a pri výkone funkcie stavať na pracovnom prístupe, pokore a rešpekte voči občanom.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.