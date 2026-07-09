Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 9. júl 2026Meniny má Lujza
< sekcia Regióny

O post primátora Skalice sa bude uchádzať Tibor Kutálek

.
Na snímke mesto Skalica. Foto: TASR - Martin Medňanský

Uviedol, že sa chce vo funkcii zamerať na ďalší rozvoj mesta, podporu športu, kultúry a modernizácie.

Autor TASR
Skalica 9. júla (TASR) - O post primátora Skalice sa bude v októbrových komunálnych voľbách uchádzať ako nezávislý kandidát Tibor Kutálek. Kandidatúru oznámil v stredu (8. 7.) prostredníctvom vyhlásenia na sociálnej sieti.

Uviedol, že sa chce vo funkcii zamerať na ďalší rozvoj mesta, podporu športu, kultúry a modernizácie. Deklaroval tiež záujem nadviazať na projekty a ciele predchádzajúceho vedenia mesta.

Podľa vlastných slov chce byť ako primátor otvorený komunikácii s obyvateľmi a pri výkone funkcie stavať na pracovnom prístupe, pokore a rešpekte voči občanom.

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.
.

Neprehliadnite

Program štvrťfinále MS v noci zo štvrtka 9. na piatok 10. júla

Fico: Schválenie rozpočtu v kratšom termíne znamená väčšiu stabilitu

AKCIA LEO: Polícia rozložila medzinárodnú drogovú skupinu

Na toto nezabúdajte: Ako správne rozmraziť mäso pred grilovačkou?