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O post primátora Spišskej Novej Vsi zabojuje poslanec MsZ Addy Akram
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 9. júla (TASR) - O post primátora Spišskej Novej Vsi zabojuje v nadchádzajúcich komunálnych voľbách aj súčasný poslanec mestského zastupiteľstva (MsZ) a krajský poslanec Addy Akram. Kandidatúru ohlásil vo štvrtok podvečer a potvrdil, že jeho prioritou je transparentnosť mesta, a to priamo na úrade, ale aj v mestských organizáciách a firmách. Okresný predseda strany Demokrati do kampane vstupuje aj s podporou Demokratickej strany - Občianski demokrati Slovenska a KDH.
„Som pevne presvedčený, že ak existuje skutočná vôľa presadiť zmeny, celkové fungovanie mesta sa ozdraví. Zmiznú podozrenia z korupcie, klientelizmu, politických trafík či rodinkárstva. Len takto sa vráti dôvera občanov v naše mesto,“ podotkol Akram. Jeho cieľom je radikálne znižovať výdavky mesta, je presvedčený, že v rozpočte sú veľké rezervy a má jasnú predstavu, kde chce ušetriť. V tejto súvislosti sa zaviazal, že v prípade úspechu bude pracovať iba za základný plat primátora.
Jeho víziou je, aby sa mesto stalo významným centrom cestovného ruchu a kultúry. „Už teraz na to máme výborné prírodné i historické predpoklady. Potrebujeme len nastaviť modernú stratégiu, ktorá reálne zvýši počet návštevníkov, čo výrazne pomôže mikroekonomike a podporí tvorbu nových pracovných miest s pridanou hodnotou,“ dodáva Akram, ktorého cieľom je tiež vytvárať atraktívne podmienky pre príchod nových investorov. Mesto podľa neho tiež naliehavo potrebuje férovú parkovaciu politiku.
Akram zároveň inicioval rokovania s ďalšími kandidátmi s cieľom podpísať memorandum o jednotnom postupe. „Je najvyšší čas zjednotiť sa na základe predvolebných prieskumov a dať ľuďom, ktorí túžia po zmene, jasnú a jednoznačnú voľbu jedného silného kandidáta alebo kandidátky,“ skonštatoval. V prípade, ak prieskumy ukážu, že má niekto iný výraznejší náskok či väčšiu priazeň voličov, z kandidatúry odstúpi a podporí daného kandidáta.
Akram pôsobí ako poslanec MsZ v Spišskej Novej Vsi nepretržite od roku 2006. Krajským poslancom je od roku 2017.
Kandidatúru už dávnejšie oznámila aj členka Progresívneho Slovenska Judita Iľašová, ktorá ide do volieb aj s podporou strany Sloboda a Solidarita. O post primátora sa uchádza aj súčasný viceprimátor a poslanec NR SR za stranu Hlas-SD Dávid Demečko, ktorý získal podporu aj od Smeru-SD, Sme rodina a Republika.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.
„Som pevne presvedčený, že ak existuje skutočná vôľa presadiť zmeny, celkové fungovanie mesta sa ozdraví. Zmiznú podozrenia z korupcie, klientelizmu, politických trafík či rodinkárstva. Len takto sa vráti dôvera občanov v naše mesto,“ podotkol Akram. Jeho cieľom je radikálne znižovať výdavky mesta, je presvedčený, že v rozpočte sú veľké rezervy a má jasnú predstavu, kde chce ušetriť. V tejto súvislosti sa zaviazal, že v prípade úspechu bude pracovať iba za základný plat primátora.
Jeho víziou je, aby sa mesto stalo významným centrom cestovného ruchu a kultúry. „Už teraz na to máme výborné prírodné i historické predpoklady. Potrebujeme len nastaviť modernú stratégiu, ktorá reálne zvýši počet návštevníkov, čo výrazne pomôže mikroekonomike a podporí tvorbu nových pracovných miest s pridanou hodnotou,“ dodáva Akram, ktorého cieľom je tiež vytvárať atraktívne podmienky pre príchod nových investorov. Mesto podľa neho tiež naliehavo potrebuje férovú parkovaciu politiku.
Akram zároveň inicioval rokovania s ďalšími kandidátmi s cieľom podpísať memorandum o jednotnom postupe. „Je najvyšší čas zjednotiť sa na základe predvolebných prieskumov a dať ľuďom, ktorí túžia po zmene, jasnú a jednoznačnú voľbu jedného silného kandidáta alebo kandidátky,“ skonštatoval. V prípade, ak prieskumy ukážu, že má niekto iný výraznejší náskok či väčšiu priazeň voličov, z kandidatúry odstúpi a podporí daného kandidáta.
Akram pôsobí ako poslanec MsZ v Spišskej Novej Vsi nepretržite od roku 2006. Krajským poslancom je od roku 2017.
Kandidatúru už dávnejšie oznámila aj členka Progresívneho Slovenska Judita Iľašová, ktorá ide do volieb aj s podporou strany Sloboda a Solidarita. O post primátora sa uchádza aj súčasný viceprimátor a poslanec NR SR za stranu Hlas-SD Dávid Demečko, ktorý získal podporu aj od Smeru-SD, Sme rodina a Republika.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.