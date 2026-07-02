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O post primátora Topoľčian sa bude uchádzať poslanec P. Goga

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Na snímke Pavol Goga (SMER-SD) skladá poslanecký sľub počas 2. schôdze parlamentu v Bratislave v utorok 14. novembra 2023. Foto: TASR - Jaroslav Novák

O primátorské kreslo sa bude uchádzať ako kandidát strán Smer-SD, Hlas-SD a SNS.

Autor TASR
Topoľčany 2. júla (TASR) - Kandidatúru na post primátora Topoľčian oznámil Pavol Goga. O primátorské kreslo sa bude uchádzať ako kandidát strán Smer-SD, Hlas-SD a SNS. Dlhoročný poslanec Národnej rady SR a päťnásobný poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja oznámil svoju kandidatúru na tlačovej konferencii vo štvrtok v Nitre.

Predseda Smeru-SD a premiér Robert Fico označil Gogu za politika, ktorý v politickej činnosti presadzuje štýl rozumnej komunikácie, kompromisu a slušnosti. „Ako bývalý pedagóg vie Topoľčanom ponúknuť kombináciu skúseností zo školstva, z pôsobenia v rôznych firmách, ale predovšetkým skúseností z veľkej politiky. Veľmi úspešný je aj komunálne, pretože pôsobil ako poslanec mestského zastupiteľstva a pôsobí aj ako poslanec samosprávneho kraja,“ skonštatoval premiér.

Goga chce podľa vlastných slov využiť svoje skúsenosti a prepojiť vysokú politiku s komunálnou politikou. „Chcem urobiť mesto Topoľčany moderným mestom pre všetkých. Topoľčany padajú, čo sa týka počtu obyvateľstva. Je potrebné sa postaviť za výstavbu bytov. Viem, že je problém s pozemkami v meste, ale bude treba vstúpiť do rokovania s majiteľmi týchto pozemkov, pretože pre mesto treba postaviť byty,“ priblížil svoje priority.

Cieľom Gogu je budovať prosperujúce a ekonomicky stabilné mesto, ktoré má majetkové veci vysporiadané. „Nechcem predávať majetok mesta Topoľčany a chcem, aby mesto vytváralo a dávalo ľuďom aj isté hodnotové a kultúrne možnosti,“ povedal Goga.

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
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