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O post primátora Trenčína má záujem päť osôb

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Na snímke vlajočky a v pozadí Trenčiansky hrad počas prípravných prác na otvárací víkend Európskeho hlavného mesta kultúry 2026 v Trenčíne. Foto: TASR - Martin Medňanský

Zapisovateľke mestskej volebnej komisie doručili kandidátne listiny na post primátora ako nezávislí kandidáti Michal Bratranec, Danica Birošová, Miloš Mičega a Ján Forgáč.

Autor TASR
Trenčín 26. augusta (TASR) - Post primátora Trenčína chce v jesenných komunálnych voľbách získať päť osôb. Ako nezávislí kandidáti majú záujem o funkciu štyria ľudia, jedného nominovala strana SLOVEXIT. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa mesta Erika Ságová.

Zapisovateľke mestskej volebnej komisie doručili kandidátne listiny na post primátora ako nezávislí kandidáti Michal Bratranec, Danica Birošová, Miloš Mičega a Ján Forgáč. Strana SLOVEXIT nominovala na post Antona Kysela.

Na poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčíne podalo kandidatúru 80 záujemcov.

„Prvé zasadnutie mestskej volebnej komisie v Trenčíne sa uskutoční 3. septembra. Lehota na preskúmanie a registráciu predložených kandidátnych listín mestskou volebnou komisiou je v zmysle zákona o podmienkach výkonu volebného práva 45 dní predo dňom konania volieb, tzn. 9. septembra,“ ozrejmila Ságová.

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
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