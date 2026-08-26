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O post primátora Trenčína má záujem päť osôb
Zapisovateľke mestskej volebnej komisie doručili kandidátne listiny na post primátora ako nezávislí kandidáti Michal Bratranec, Danica Birošová, Miloš Mičega a Ján Forgáč.
Autor TASR
Trenčín 26. augusta (TASR) - Post primátora Trenčína chce v jesenných komunálnych voľbách získať päť osôb. Ako nezávislí kandidáti majú záujem o funkciu štyria ľudia, jedného nominovala strana SLOVEXIT. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa mesta Erika Ságová.
Zapisovateľke mestskej volebnej komisie doručili kandidátne listiny na post primátora ako nezávislí kandidáti Michal Bratranec, Danica Birošová, Miloš Mičega a Ján Forgáč. Strana SLOVEXIT nominovala na post Antona Kysela.
Na poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčíne podalo kandidatúru 80 záujemcov.
„Prvé zasadnutie mestskej volebnej komisie v Trenčíne sa uskutoční 3. septembra. Lehota na preskúmanie a registráciu predložených kandidátnych listín mestskou volebnou komisiou je v zmysle zákona o podmienkach výkonu volebného práva 45 dní predo dňom konania volieb, tzn. 9. septembra,“ ozrejmila Ságová.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Zapisovateľke mestskej volebnej komisie doručili kandidátne listiny na post primátora ako nezávislí kandidáti Michal Bratranec, Danica Birošová, Miloš Mičega a Ján Forgáč. Strana SLOVEXIT nominovala na post Antona Kysela.
Na poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčíne podalo kandidatúru 80 záujemcov.
„Prvé zasadnutie mestskej volebnej komisie v Trenčíne sa uskutoční 3. septembra. Lehota na preskúmanie a registráciu predložených kandidátnych listín mestskou volebnou komisiou je v zmysle zákona o podmienkach výkonu volebného práva 45 dní predo dňom konania volieb, tzn. 9. septembra,“ ozrejmila Ságová.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.