< sekcia Regióny
O post primátora Trnavy sa bude uchádzať B. Baroš
Hnutie Trnava pre každého chce nadviazať na doterajšie aktivity rovnomenného občianskeho združenia.
Autor TASR,aktualizované
Trnava 9. októbra (TASR) - Kandidatúru na primátora mesta Trnava v budúcoročných komunálnych voľbách ohlásil podnikateľ a manažér v oblasti strojárstva Branislav Baroš, ktorý je zároveň prvým podpredsedom nového regionálneho hnutia Trnava pre každého. Trnava potrebuje podľa jeho slov vedenie, ktoré bude otvorene, transparentne a v spolupráci so všetkými obyvateľmi komunikovať a konať v prospech mesta.
„Osobne som ako poslanec mestského zastupiteľstva videl alebo mal možnosť vidieť nielen to, ako Trnava rastie, ale aj to, ako sa pri jej spravovaní robia zásadné chyby,“ povedal s tým, že mnohé radikálne zmeny obyvateľov vyčerpali. „Namiesto istôt im vniesli do života chaos a Trnavu ešte viac polarizovali,“ dodal.
Baroš sa uchádzal o post primátora Trnavy aj v roku 2022. Ako nezávislý kandidát vtedy obsadil druhé miesto so ziskom 33,62 percenta hlasov za súčasným primátorom Petrom Bročkom, ktorý získal 44,7 percenta hlasov.
Hnutie Trnava pre každého chce nadviazať na doterajšie aktivity rovnomenného občianskeho združenia. Predseda hnutia a trnavský mestský poslanec Miloš Krištofík ozrejmil, že občania budú mať k dispozícii jasné, čitateľné stanovy a program, s ktorými pôjdu do komunálnych volieb v roku 2026. Hnutie bude mať aj kandidátov na poslancov mesta.
Krištofík ďalej hovoril o neformálnych krokoch smerujúcich k možnému vytvoreniu koalície. „Je to prirodzený vývoj. Pretože robíme opozičnú politiku spoločne, tak spoločne by sme mali mať aj program. Nič však nie je napísané, nič nie je dané,“ podotkol.
„Osobne som ako poslanec mestského zastupiteľstva videl alebo mal možnosť vidieť nielen to, ako Trnava rastie, ale aj to, ako sa pri jej spravovaní robia zásadné chyby,“ povedal s tým, že mnohé radikálne zmeny obyvateľov vyčerpali. „Namiesto istôt im vniesli do života chaos a Trnavu ešte viac polarizovali,“ dodal.
Baroš sa uchádzal o post primátora Trnavy aj v roku 2022. Ako nezávislý kandidát vtedy obsadil druhé miesto so ziskom 33,62 percenta hlasov za súčasným primátorom Petrom Bročkom, ktorý získal 44,7 percenta hlasov.
Hnutie Trnava pre každého chce nadviazať na doterajšie aktivity rovnomenného občianskeho združenia. Predseda hnutia a trnavský mestský poslanec Miloš Krištofík ozrejmil, že občania budú mať k dispozícii jasné, čitateľné stanovy a program, s ktorými pôjdu do komunálnych volieb v roku 2026. Hnutie bude mať aj kandidátov na poslancov mesta.
Krištofík ďalej hovoril o neformálnych krokoch smerujúcich k možnému vytvoreniu koalície. „Je to prirodzený vývoj. Pretože robíme opozičnú politiku spoločne, tak spoločne by sme mali mať aj program. Nič však nie je napísané, nič nie je dané,“ podotkol.