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O post primátora Turčianskych Teplíc má záujem päť kandidátov
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Autor TASR,aktualizované
Turčianske Teplice 26. augusta (TASR) - Post primátora kúpeľného mesta Turčianske Teplice chce v jesenných komunálnych voľbách získať päť kandidátov. Traja sa chcú uchádzať o hlasy voličov ako nezávislí kandidáti, dvoch nominovali politické strany a hnutia. TASR o tom v stredu informoval zapisovateľ mestskej volebnej komisie v Turčianskych Tepliciach Peter Prokša.
Post primátora chce obhájiť súčasný štatutár mesta Igor Hus (nezávislý), ktorý vedie mesto tretie volebné obdobie. Funkciu má záujem získať tiež samostatný kontrolór Miroslav Klušák (nezávislý). Koalícia strán Republika, Smer-SD a Hlas-SD nominovala konateľa Rastislava Makového, za Konzervatívcov - Kresťanskú úniu sa chce o post primátora uchádzať riaditeľ školy Michal Sygút a ako nezávislý kandidát dôchodca Dušan Gabriel.
Záujmy obyvateľov chce v budúcom volebnom období v mestskom zastupiteľstve, ktoré bude mať 11 členov, zastupovať 32 kandidátov. Najviac, 19, je ich nezávislých, Konzervatívci - Kresťanská únia nominovali štyroch, Smer-SD troch, Republika dvoch, SNS dvoch, Progresívne Slovensko jedného a koalícia Hnutie Slovensko, Za ľudí a Nova jedného. Záujem o funkciu mestského poslanca prejavilo 18 mužov a 14 žien.
Prokša upozornil, že ide o počty odovzdaných kandidátnych listín a v súčasnosti nie je isté, že títo kandidáti sa aj reálne budú môcť uchádzať o hlasy voličov 24. októbra. „O zaregistrovaní, resp. nezaregistrovaní rozhodne mestská volebná komisia na svojom prvom zasadnutí, ktoré plánujeme uskutočniť 3. septembra,“ dodal.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Post primátora chce obhájiť súčasný štatutár mesta Igor Hus (nezávislý), ktorý vedie mesto tretie volebné obdobie. Funkciu má záujem získať tiež samostatný kontrolór Miroslav Klušák (nezávislý). Koalícia strán Republika, Smer-SD a Hlas-SD nominovala konateľa Rastislava Makového, za Konzervatívcov - Kresťanskú úniu sa chce o post primátora uchádzať riaditeľ školy Michal Sygút a ako nezávislý kandidát dôchodca Dušan Gabriel.
Záujmy obyvateľov chce v budúcom volebnom období v mestskom zastupiteľstve, ktoré bude mať 11 členov, zastupovať 32 kandidátov. Najviac, 19, je ich nezávislých, Konzervatívci - Kresťanská únia nominovali štyroch, Smer-SD troch, Republika dvoch, SNS dvoch, Progresívne Slovensko jedného a koalícia Hnutie Slovensko, Za ľudí a Nova jedného. Záujem o funkciu mestského poslanca prejavilo 18 mužov a 14 žien.
Prokša upozornil, že ide o počty odovzdaných kandidátnych listín a v súčasnosti nie je isté, že títo kandidáti sa aj reálne budú môcť uchádzať o hlasy voličov 24. októbra. „O zaregistrovaní, resp. nezaregistrovaní rozhodne mestská volebná komisia na svojom prvom zasadnutí, ktoré plánujeme uskutočniť 3. septembra,“ dodal.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.