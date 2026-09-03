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O post primátora v Detve majú záujem siedmi kandidáti
O post poslanca v 17-člennom mestskom zastupiteľstve sa uchádza 61 kandidátov, najviac ich je vo volebnom obvode číslo tri.
Autor TASR
Detva 3. septembra (TASR) - O primátorskú funkciu v Detve sa chcú v jesenných komunálnych voľbách uchádzať siedmi kandidáti. Všetci sú zaregistrovaní ako nezávislí. Ako TASR informovala zapisovateľka miestnej volebnej komisie Zuzana Lepiešová, je medzi nimi aj súčasný detviansky primátor Branislav Baran.
Dodala, že ďalšími sú mestská poslankyňa Mariana Klimová, nezamestnaná 28-ročná Veronika Kvietková i 60-ročný zvárač Ján Podhorec. V zozname registrovaných kandidátov je aj bývalý dlhoročný primátor Detvy Ján Šufliarský. Zapísaní sú aj súčasní mestskí poslanci Oľga Vilhanová a Jozef Výbošťok.
O post poslanca v 17-člennom mestskom zastupiteľstve sa uchádza 61 kandidátov, najviac ich je vo volebnom obvode číslo tri. Najstarší kandidát zo všetkých obvodov má 77, najmladší 23 rokov. Obhájiť poslanecký mandát sa pokúsi 15 zo 17 súčasných mestských poslancov.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka. Voliť budú obyvatelia v takmer 3000 obciach, mestách a mestských častiach. Pre samosprávne voľby nie je možné vybaviť si hlasovací preukaz. Voliči teda budú môcť hlasovať len v mieste svojho trvalého bydliska.
Dodala, že ďalšími sú mestská poslankyňa Mariana Klimová, nezamestnaná 28-ročná Veronika Kvietková i 60-ročný zvárač Ján Podhorec. V zozname registrovaných kandidátov je aj bývalý dlhoročný primátor Detvy Ján Šufliarský. Zapísaní sú aj súčasní mestskí poslanci Oľga Vilhanová a Jozef Výbošťok.
O post poslanca v 17-člennom mestskom zastupiteľstve sa uchádza 61 kandidátov, najviac ich je vo volebnom obvode číslo tri. Najstarší kandidát zo všetkých obvodov má 77, najmladší 23 rokov. Obhájiť poslanecký mandát sa pokúsi 15 zo 17 súčasných mestských poslancov.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka. Voliť budú obyvatelia v takmer 3000 obciach, mestách a mestských častiach. Pre samosprávne voľby nie je možné vybaviť si hlasovací preukaz. Voliči teda budú môcť hlasovať len v mieste svojho trvalého bydliska.