Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 3. september 2026Meniny má Belo
< sekcia Regióny

O post primátora v Detve majú záujem siedmi kandidáti

.
Na snímke Námestie SNP v Detve, vpravo Podpolianske múzeum. Foto: TASR - Karin Ošvárthová

O post poslanca v 17-člennom mestskom zastupiteľstve sa uchádza 61 kandidátov, najviac ich je vo volebnom obvode číslo tri.

Autor TASR
Detva 3. septembra (TASR) - O primátorskú funkciu v Detve sa chcú v jesenných komunálnych voľbách uchádzať siedmi kandidáti. Všetci sú zaregistrovaní ako nezávislí. Ako TASR informovala zapisovateľka miestnej volebnej komisie Zuzana Lepiešová, je medzi nimi aj súčasný detviansky primátor Branislav Baran.

Dodala, že ďalšími sú mestská poslankyňa Mariana Klimová, nezamestnaná 28-ročná Veronika Kvietková i 60-ročný zvárač Ján Podhorec. V zozname registrovaných kandidátov je aj bývalý dlhoročný primátor Detvy Ján Šufliarský. Zapísaní sú aj súčasní mestskí poslanci Oľga Vilhanová a Jozef Výbošťok.

O post poslanca v 17-člennom mestskom zastupiteľstve sa uchádza 61 kandidátov, najviac ich je vo volebnom obvode číslo tri. Najstarší kandidát zo všetkých obvodov má 77, najmladší 23 rokov. Obhájiť poslanecký mandát sa pokúsi 15 zo 17 súčasných mestských poslancov.

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka. Voliť budú obyvatelia v takmer 3000 obciach, mestách a mestských častiach. Pre samosprávne voľby nie je možné vybaviť si hlasovací preukaz. Voliči teda budú môcť hlasovať len v mieste svojho trvalého bydliska.
.

Neprehliadnite

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

M. Štefánik: V najhoršom scenári by Slovensko upadlo do špirály úpadku

Na cvičení Tiene v oblakoch preverujú reakciu štátu na útok dronmi

Venhart: Kvalitná vízia má za cieľ zlepšiť život všetkým Slovákom