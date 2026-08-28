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O post primátora v Kysuckom Novom Meste sa uchádza šesť kandidátov
Mestská volebná komisia posudzovala predložené kandidátne listiny na post primátora i na poslanecké pozície na svojom piatkovom zasadnutí.
Autor TASR
Kysucké Nové Mesto 28. augusta (TASR) - O primátorskú funkciu v Kysuckom Novom Meste sa bude v jesenných komunálnych voľbách uchádzať šesť kandidátov. TASR o tom informovala zapisovateľka mestskej volebnej komisie Dušana Litvová. Všetci predložili k svojim kandidátnym listinám aj potrebné podpisové hárky a kandidovať budú ako nezávislí.
Mestská volebná komisia posudzovala predložené kandidátne listiny na post primátora i na poslanecké pozície na svojom piatkovom zasadnutí. „Členovia komisie zaregistrovali všetkých kandidátov, ktorí si podali kandidátne listiny,“ uviedla Litvová.
O tretie volebné obdobie za sebou bude usilovať súčasný primátor Marián Mihalda. Medzi jeho vyzývateľmi sú traja poslanci mestského zastupiteľstva - Rudolf Mlích, František Šerík a Felicita Chromjaková. Zvyšnými dvomi kandidátmi na primátorskú funkciu sú Peter Janík a Michal Pijak.
Oproti predchádzajúcim voľbám sa v Kysuckom Novom Meste znížil počet volebných obvodov z ôsmich na štyri. Poslanecký mandát v 19-člennom mestskom zastupiteľstve chce získať 53 kandidátov, z toho 37 nezávislých.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Mestská volebná komisia posudzovala predložené kandidátne listiny na post primátora i na poslanecké pozície na svojom piatkovom zasadnutí. „Členovia komisie zaregistrovali všetkých kandidátov, ktorí si podali kandidátne listiny,“ uviedla Litvová.
O tretie volebné obdobie za sebou bude usilovať súčasný primátor Marián Mihalda. Medzi jeho vyzývateľmi sú traja poslanci mestského zastupiteľstva - Rudolf Mlích, František Šerík a Felicita Chromjaková. Zvyšnými dvomi kandidátmi na primátorskú funkciu sú Peter Janík a Michal Pijak.
Oproti predchádzajúcim voľbám sa v Kysuckom Novom Meste znížil počet volebných obvodov z ôsmich na štyri. Poslanecký mandát v 19-člennom mestskom zastupiteľstve chce získať 53 kandidátov, z toho 37 nezávislých.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.