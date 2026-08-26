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O post primátora v Lučenci majú záujem ôsmi kandidáti, v Revúcej piati

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Na snímke historická budova Kohút v centre Revúcej. Foto: TASR - Lukáš Mužla

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.

Autor TASR
Lučenec/Revúca 26. augusta (TASR) - O primátorskú funkciu v Lučenci sa chcú v jesenných komunálnych voľbách uchádzať ôsmi kandidáti, v Revúcej piati. TASR o tom v stredu informovali samosprávy.

Hovorkyňa mesta Lučenec Michaela Baboľová uviedla, že kandidátmi sú Stanislav Balco, Jana Haláková, Martina Hricová, Michal Kelemen i Pavol Križo. O post sa uchádzajú aj Rút Olšiaková a Marek Preták. Svoj post by chcela obhájiť aj súčasná primátorka Alexandra Pivková.

Ako ďalej uviedla hovorkyňa, o post mestského poslanca má záujem 84 kandidátov. V Lučenci budú počas jesenných komunálnych volieb tri volebné obvody namiesto siedmich, v ktorých obyvatelia mesta volili v roku 2022. Počet poslancov mestského zastupiteľstva (MsZ) zostane nezmenený, a to 21. O zmenách rozhodli mestskí poslanci na aprílovom zasadnutí MsZ.

Adriana Hanesovská z mestského úradu v Revúcej v stredu pre TASR uviedla, že kandidátnu listinu na post primátora mesta podalo päť záujemcov, a to Marek Vrbiar, Zuzana Nosáľová, Martina Fabová, Lucia Búšová a Ľubomíra Benešová. „Kandidátnu listinu do mestského zastupiteľstva v Revúcej podalo 54 záujemcov,“ doplnila.

Mesto Tornaľa v Revúckom okrese na sociálnej sieti informovalo, že na post primátora odovzdali kandidátne listiny dvaja kandidáti, a to súčasná primátorka Tornale Erika Győrfiová a Róbert Jóry.

Kandidátne listiny mohli doručiť uchádzači najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb, teda do utorkovej (25. 8.) polnoci. Informácie a počet kandidátov sa môžu ešte meniť v závislosti od procesu registrácie kandidátov mestskou volebnou komisiou.

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
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