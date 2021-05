O post primátora v Trnave sa bude uchádzať advokát Marián Galbavý

Trnava 6. mája (TASR) – Advokát Marián Galbavý sa bude v komunálnych voľbách 2022 uchádzať o post primátora Trnavy. Svoju kandidatúru vo štvrtok oznámil ako nezávislý, nevylúčil však do budúcnosti spoluprácu s niektorými politickými subjektmi. Jeho cieľom je spraviť z Trnavy moderné mesto, ktoré pozorne počúva svojich občanov.



V prípade kandidatúry 49-ročného Galbavého ide už o druhý pokus vyhrať volebný súboj o primátorskú stoličku. Prvýkrát kandidoval v predchádzajúcich komunálnych voľbách, ktoré vyhral Peter Bročka. Súčasný primátor na sociálnej sieti potvrdil, že chce kandidovať aj on pre svoje tretie volebné obdobie. Galbavý je v súčasnosti už druhýkrát mestským poslancom a zároveň aj poslancom krajského parlamentu.



Svoju kandidatúru stavia na troch pilieroch – mesto pre každého, mesto pre ľudí a mesto pre všetkých. “V Trnave žije príliš veľa ľudí, ktorí sa v ňom cítia cudzo. Majú pocit, že sú tu navyše, že s nimi mesto neráta, že nie sú súčasťou vízií budúcnosti tohto mesta. A týchto ľudí je čoraz viac. Oslovujú ma a ako opozičnému poslancovi píšu, zastavujú ma na ulici, sťažujú sa. Majú pocit, že vedenie mesta ich nepočúva, nikto sa nezaujíma o ich názor. Jediné, čo mesto od nich chce, sú vysoké dane a poplatky,” povedal Galbavý. Trnava je podľa neho mesto, ktoré má rád, cíti sa v ňom dobre a doma a chce, aby sa tak cítil každý.



Mimoriadne dôležitá je pre kandidáta na primátora ekonomika mesta. To môže podľa jeho slov vedome na svoj chod používať len dva zdroje príjmov – dane a poplatky a úvery. “Keď je mesto v ťažkej situácii, môže zvyšovať dane a brať väčšie úvery. Rozpočtová zodpovednosť však tkvie v tom, že nie je možné zvyšovať dane a úverovú zaťaženosť svojvoľne a donekonečna, v “ dobrom počasí”, naopak, tieto zdroje by mali byť k dispozícii pre ťažké časy, práve také, aké sú teraz, a nie pre budovateľský apetít. Mesto sa netvorí pre stavby, ktoré nemajú srdce. Mesto sa nebuduje pre pomníky ega a nezadlžuje občanov na dlhé generácie,” uviedol Galbavý. Trnava má, ako informoval, potenciál byť inšpiráciou, centrom inovácií a kreativity. “Musíme podporovať podnikateľov a nie ich zaťažovať ďalšími poplatkami. Dnes má Trnava najvyššie dane z nehnuteľnosti, najvyššie schválené poplatky za parkovanie v centre a najvyššie poplatky za ubytovanie na Slovensku,” konštatoval.



Jeho víziou je osloviť všetkých. “Všetky systémové demokratické strany. Všetkých, ktorí majú záujem a chuť rozvíjať naše mesto. Všetkých, ktorí sa chcú realizovať, ktorí sú pripravení za svoje mesto bojovať. Pretože v Trnave vždy platilo heslo - Najskôr Trnava a potom ostatné,” doplnil kandidát na primátora Trnavy.