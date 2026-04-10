O post primátora Zlatých Moraviec sa bude uchádzať Marek Holub
Kandidát na primátora predstavil konkrétne projekty, ktoré plánuje v prípade svojho zvolenia realizovať.
Autor TASR
Zlaté Moravce 10. apríla (TASR) - Súčasný viceprimátor Zlatých Moraviec Marek Holub oficiálne oznámil svoju kandidatúru na post primátora v nadchádzajúcich komunálnych voľbách. Kandiduje ako nezávislý kandidát na čele Tímu nezávislých poslancov. Jeho prioritou je priniesť na mestský úrad novú energiu, profesionálny prístup a kultúru zodpovednosti, skonštatoval Holub.
Kandidát na primátora predstavil konkrétne projekty, ktoré plánuje v prípade svojho zvolenia realizovať. K nim patrí zabezpečenie bezpečnosti v meste, ktoré chce dosiahnuť aj posilnením hliadok v teréne, úzkou spoluprácou so štátnou políciou či bezpečnostnými oddeleniami supermarketov a rozšírením kamerového systému v meste.
Ďalšou prioritou je dotiahnutie projektu župného domu a kaštieľa Migazziovcov, ktoré majú ambíciu stať sa centrom mestského komunitného života. Prioritou Holuba je aj systematická oprava ciest a riešenie parkovacej politiky v centre mesta i na sídliskách.
Zároveň ohlásil, že v prípade zvolenia spustí okamžitý procesný a finančný audit mestských podnikov a úradu. Cieľom je eliminovať plytvanie a personálne stabilizovať kľúčové oblasti mestských služieb vrátane ohrozených materských škôl.
Holub pôsobil od roku 2005 na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach ako projektový manažér a vedúci oddelenia. Od roku 2016 zastáva post viceprimátora. Aktuálne pôsobí ako zmenový inžinier pre 3. a 4. blok Atómovej elektrárne Mochovce.
Súčasný primátor Dušan Husár, ktorý stojí na čele mesta od roku 2016, potvrdil, že v nadchádzajúcich voľbách už nebude kandidovať. Rozhodnutie zdôvodnil osobnými dôvodmi.
O post primátora Zlatých Moraviec sa bude uchádzať aj poslanec Národnej rady SR za Smer-SD Marián Kéry. Svoju kandidatúru potvrdil, zatiaľ ju však oficiálne neoznámil.
