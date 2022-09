O post primátora Zvolena sa uchádzajú šiesti kandidáti

Zvolen 2. septembra (TASR) – O post primátora mesta Zvolen sa uchádzajú šiesti kandidáti. Vyplýva to z informácií, ktoré v piatok TASR poskytol hovorca mesta Martin Svatuška.



Pripomenul, že v zákonom predpísanej lehote podali svoje listiny piati kandidáti ako nezávislí, jeden je nominant politickej strany. Zároveň uviedol, že mená zverejnia až po ich zaregistrovaní.



Jednotlivé kandidátne listiny na poslancov Mestského zastupiteľstva vo Zvolene obsahujú spolu 110 mien. Podľa hovorcu 77 z nich nominovali politické strany, 33 chcú kandidovať ako nezávislí. Poslanecký zbor vo Zvolene má v súčasnosti 25 poslancov, počet ostane nezmenený aj v nadchádzajúcom volebnom období.



Svoju kandidatúru ohlásila advokátka Dominika Árvaiová. Kandidovať bude ako nezávislá, bez podpory politických strán a hnutí. Uchádzať sa bude aj bývalý primátor mesta Vladimír Maňka, ktorý bol v minulosti aj predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja. Šéfovať Zvolenu by chcel aj poslanec zvolenského mestského zastupiteľstva Matej Snopko. Primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová nebude v jesenných komunálnych voľbách opätovne kandidovať na post primátorky.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.