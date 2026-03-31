< sekcia Regióny
O post primátorky Banskej Bystrice sa bude uchádzať Diana Javorčíková
Javorčíková sa o primátorské kreslo v Banskej Bystrici uchádzala aj v roku 2022, so ziskom 24 percent hlasov skončila na druhom mieste.
Autor TASR
Banská Bystrica 31. marca (TASR) - O post primátorky Banskej Bystrice sa bude v jesenných komunálnych voľbách uchádzať Diana Javorčíková. Mestská poslankyňa plánuje kandidovať s podporou strán PS, Demokrati a SaS. Informovala o tom v utorok na tlačovej konferencii.
Podľa Javorčíkovej potrebuje Banská Bystrica energiu, riešenia, spoluprácu a novú politickú kultúru. „Počúvame to od ľudí denne, keď nám hovoria, že im niečo primátor sľúbil pred štyrmi, ôsmimi, desiatimi rokmi a dodnes to nie je urobené. Vidíme to v našej nefungujúcej MHD, pri procese revitalizácie mestského parku, pri tom, že za 20 rokov sa tu nepostavil ani jeden jediný nájomný byt a vidíme, že mladí Banskobystričania odchádzajú z nášho mesta,“ skonštatovala.
Javorčíková svoju kandidatúru predstavila s heslom Bystrica sa spája. Na tlačovej konferencii s ňou vystúpili predseda PS Michal Šimečka, predseda Demokratov Jaroslav Naď a Alojz Hlina za SaS. „Skutočná sila spočíva v schopnosti spájať osobnosti, politické subjekty s demokratickým zameraním, odborníkov a angažovaných občanov,“ uviedla s tým, že v najbližších mesiacoch sa spolu s partnermi plánuje zamerať na dve priority, a to zostavenie kandidátky do mestského zastupiteľstva (MsZ) a dialóg s občanmi v uliciach. Volebný program i kandidátov a kandidátky do MsZ plánuje predstaviť v máji.
Podporu Javorčíkovej ako kandidátke na primátorku vyjadrili aj mestskí poslanci z Banskobystrickej alternatívy, klubu, ktorý v zastupiteľstve pôsobí dve desaťročia. „Dnešnej udalosti predchádzali stretnutia zástupcov rôznych zoskupení. Rokovania neboli jednoduché. Bolo potrebné pristúpiť k viacerým kompromisom. Jedným z najvážnejších bolo rozhodnutie skúseného poslanca nášho klubu Dávida Kapustu, ktorý mal chuť aj energiu kandidovať na primátora mesta. Po zvážení okolností sa rozhodol ustúpiť,“ prezradil predseda poslaneckého klubu Banskobystrickej alternatívy Pavol Katreniak.
Javorčíková sa chce v kandidatúre uchádzať aj o podporu ďalších prodemokratických strán, rokovania s KDH a Hnutím Slovensko podľa jej slov ďalej pokračujú. KDH začiatkom roka informovalo o podpise memoranda o predvolebnej spolupráci s Demokratmi, Hnutím Slovensko a SaS s cieľom podporiť v Banskej Bystrici jediného kandidáta na post primátora. „Ak nie teraz, tak verím, že neskôr pristúpia do nášho širokého zoskupenia, aby sme naozaj dokázali rozhýbať Banskú Bystricu a dodať jej potrebnú energiu,“ povedala Javorčíková o podpore KDH.
Javorčíková sa o primátorské kreslo v Banskej Bystrici uchádzala aj v roku 2022, so ziskom 24 percent hlasov skončila na druhom mieste. Záujem o post primátora Banskej Bystrice v tohtoročných komunálnych voľbách v januári oznámil architekt a mestský poslanec Tomáš Sobota, ktorý avizoval, že chce kandidovať s podporou KDH. Súčasným primátorom je Ján Nosko, ktorý je vo funkcii od roku 2014.
Podľa Javorčíkovej potrebuje Banská Bystrica energiu, riešenia, spoluprácu a novú politickú kultúru. „Počúvame to od ľudí denne, keď nám hovoria, že im niečo primátor sľúbil pred štyrmi, ôsmimi, desiatimi rokmi a dodnes to nie je urobené. Vidíme to v našej nefungujúcej MHD, pri procese revitalizácie mestského parku, pri tom, že za 20 rokov sa tu nepostavil ani jeden jediný nájomný byt a vidíme, že mladí Banskobystričania odchádzajú z nášho mesta,“ skonštatovala.
Javorčíková svoju kandidatúru predstavila s heslom Bystrica sa spája. Na tlačovej konferencii s ňou vystúpili predseda PS Michal Šimečka, predseda Demokratov Jaroslav Naď a Alojz Hlina za SaS. „Skutočná sila spočíva v schopnosti spájať osobnosti, politické subjekty s demokratickým zameraním, odborníkov a angažovaných občanov,“ uviedla s tým, že v najbližších mesiacoch sa spolu s partnermi plánuje zamerať na dve priority, a to zostavenie kandidátky do mestského zastupiteľstva (MsZ) a dialóg s občanmi v uliciach. Volebný program i kandidátov a kandidátky do MsZ plánuje predstaviť v máji.
Podporu Javorčíkovej ako kandidátke na primátorku vyjadrili aj mestskí poslanci z Banskobystrickej alternatívy, klubu, ktorý v zastupiteľstve pôsobí dve desaťročia. „Dnešnej udalosti predchádzali stretnutia zástupcov rôznych zoskupení. Rokovania neboli jednoduché. Bolo potrebné pristúpiť k viacerým kompromisom. Jedným z najvážnejších bolo rozhodnutie skúseného poslanca nášho klubu Dávida Kapustu, ktorý mal chuť aj energiu kandidovať na primátora mesta. Po zvážení okolností sa rozhodol ustúpiť,“ prezradil predseda poslaneckého klubu Banskobystrickej alternatívy Pavol Katreniak.
Javorčíková sa chce v kandidatúre uchádzať aj o podporu ďalších prodemokratických strán, rokovania s KDH a Hnutím Slovensko podľa jej slov ďalej pokračujú. KDH začiatkom roka informovalo o podpise memoranda o predvolebnej spolupráci s Demokratmi, Hnutím Slovensko a SaS s cieľom podporiť v Banskej Bystrici jediného kandidáta na post primátora. „Ak nie teraz, tak verím, že neskôr pristúpia do nášho širokého zoskupenia, aby sme naozaj dokázali rozhýbať Banskú Bystricu a dodať jej potrebnú energiu,“ povedala Javorčíková o podpore KDH.
Javorčíková sa o primátorské kreslo v Banskej Bystrici uchádzala aj v roku 2022, so ziskom 24 percent hlasov skončila na druhom mieste. Záujem o post primátora Banskej Bystrice v tohtoročných komunálnych voľbách v januári oznámil architekt a mestský poslanec Tomáš Sobota, ktorý avizoval, že chce kandidovať s podporou KDH. Súčasným primátorom je Ján Nosko, ktorý je vo funkcii od roku 2014.