O post primátorky Bratislavy chce zabojovať aj Z. Šubová
Odôvodňuje to tým, že Slovensko treba opraviť, lebo je v katastrofálnom stave a začať treba v hlavnom meste.
Autor TASR
Bratislava 30. marca (TASR) - O post primátorky Bratislavy chce v jesenných voľbách zabojovať aj predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová. Odôvodňuje to tým, že Slovensko treba opraviť, lebo je v katastrofálnom stave a začať treba v hlavnom meste. Hovorí o systémových zlyhaniach, netransparentnosti či nehospodárnom nakladaní s verejnými zdrojmi. Za jednu z priorít považuje hĺbkový ekonomický a personálny audit magistrátu. Uviedla to pre TASR. Šubová pôsobila vo verejnom i privátnom sektore, bola tiež miestnou poslankyňou v bratislavskom Devíne.
„Bratislava sa stala mestom pokút, sankcií a neúmerného zvyšovania daní. V porovnaní s blízkymi metropolami patrí medzi ‚premiantov‘ v sankciách, čo z nej nerobí ‚friendly city‘ ani pre obyvateľov, ani pre návštevníkov,“ skonštatovala Šubová upozorňujúc na absenciu odborného riadenia či jasného plánu v oblasti dopravy, infraštruktúry alebo údržby verejného priestoru.
Jednou z priorít je okamžité spustenie hĺbkového ekonomického a personálneho auditu. Bez neho sa podľa nej nedá povedať napríklad to, koľko ľudí treba prepustiť, ktoré zmluvy zrušiť a aké konkrétne kroky podniknúť, aby sa peniaze Bratislavčanov využívali transparentne a efektívne. Sľubuje „také štandardy transparentnosti a hospodárenia, aké Bratislava ešte nezažila“, popri audite avizuje aj prehodnocovanie kľúčových zmlúv a projektov, ktoré majú najväčší dosah na rozpočet mesta. „Rozpočet Bratislavy vo výške približne 750 miliónov eur nie je výherný automat, sú to peniaze daňových poplatníkov,“ zdôraznila Šubová. Za neprijateľné považuje ignorovanie názoru verejnosti či obyvateľov.
Svoj volebný program, a to konkrétny plán pre Bratislavu, bude postupne predstavovať. Majú to byť podľa jej vyjadrení reálne projekty, ktoré zlepšia život Bratislavčanov aj návštevníkov mesta. Čerpať chce pritom aj zo skúseností zo zahraničia.
Kandidovať na primátora Bratislavy chce aj jej súčasný šéf Matúš Vallo (Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati). Kandidatúru ohlásil aj bratislavský mestský i krajský poslanec Martin Winkler (strana Dunaj) a dlhoročná starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová (nezávislá). O post chce zabojovať aj Miroslav Heredoš a Ľubomír Geci (obaja nezávislí). Skloňuje sa aj meno ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), ktorý sa k tejto téme vyjadrí po májom prieskume.
