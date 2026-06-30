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O post primátorky Dolného Kubína sa bude uchádzať Katarína Bruncková
Chce sa zamerať na mladých a dostupné nájomné bývanie, aktívne zapájanie seniorov, parkovaciu politiku a dopravu, cestovný ruch, šport a kultúru.
Autor TASR
Dolný Kubín 30. júna (TASR) - O post primátorky Dolného Kubína sa bude v jesenných komunálnych voľbách uchádzať Katarína Bruncková. Ako uviedla advokátka, externá pedagogička a bývalá štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR v príspevku na sociálnej sieti, kandidovať bude ako nezávislá.
„Moje vízie a program sú založené na myšlienke živého mesta. Mesta, ktoré počúva, spolupracuje a vytvára lepšie podmienky pre život všetkých jeho obyvateľov. Živé mesto pre všetkých dokáže spájať všetky generácie, komunity, podnikateľov, samosprávu,“ uviedla Bruncková.
Podľa jej slov sa chce zamerať na mladých a dostupné nájomné bývanie, aktívne zapájanie seniorov, parkovaciu politiku a dopravu, cestovný ruch, šport a kultúru. „Dolný Kubín ako líder dolnej Oravy. Dolný Kubín má byť mestom, ktoré spája celý región, nie izolovaným ostrovom. Preto je medzi mojimi prioritami taktiež aktívna spolupráca s okolitými obcami, vytváranie tímu dolnej Oravy, spoločné projekty a ich koordinácia,“ doplnila.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.
„Moje vízie a program sú založené na myšlienke živého mesta. Mesta, ktoré počúva, spolupracuje a vytvára lepšie podmienky pre život všetkých jeho obyvateľov. Živé mesto pre všetkých dokáže spájať všetky generácie, komunity, podnikateľov, samosprávu,“ uviedla Bruncková.
Podľa jej slov sa chce zamerať na mladých a dostupné nájomné bývanie, aktívne zapájanie seniorov, parkovaciu politiku a dopravu, cestovný ruch, šport a kultúru. „Dolný Kubín ako líder dolnej Oravy. Dolný Kubín má byť mestom, ktoré spája celý región, nie izolovaným ostrovom. Preto je medzi mojimi prioritami taktiež aktívna spolupráca s okolitými obcami, vytváranie tímu dolnej Oravy, spoločné projekty a ich koordinácia,“ doplnila.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.