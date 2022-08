O post primátorky Handlovej sa bude uchádzať i T. Molnárová

Handlová 30. augusta (TASR) - O post primátorky mesta Handlová sa v jesenných komunálnych voľbách bude uchádzať i dlhoročná pracovníčka v samospráve Tatiana Molnárová. O hlasy voličov sa bude uchádzať ako nezávislá kandidátka. Oznámila to v utorok na svojej stránke na sociálnej sieti.



Molnárová zastávala 23 rokov rôzne vedúce funkcie v handlovskej samospráve. Od roku 2019 pôsobila v dvoch ďalších samosprávach ako prednostka obecného úradu a vedúca správy majetku mesta. "Mojou snahou bolo a je vykonávať kroky v prospech rozvoja mesta a hájiť jeho záujmy a záujmy jeho občanov. Počas svojej profesijnej praxe som riešila množstvo problémov občanov, organizácií a podnikateľských subjektov na území mesta," uviedla Molnárová.



V pláne má podľa svojich ďalších slov zamerať sa na cielený rozvoj regiónu založený na jeho silných stránkach, garantovať a rozvíjať kvalitu školstva, kultúry, sociálnej pomoci, ale aj servis úradu.



Svoju opätovnú kandidatúru ohlásila aj súčasná primátorka Silvia Grúberová (nezávislá) a prezident futbalového klubu FC Baník Prievidza Robert Šuník tiež ako nezávislý kandidát.



Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 29. októbra.