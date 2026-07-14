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O post primátorky Levíc sa bude uchádzať Mária Kuriačková
Kuriačková ako dlhoročná mestská poslankyňa vytvorila koncom minulého roka občiansku iniciatívu Spolu sme Levice.
Autor TASR
Levice 14. júla (TASR) - O post primátorky Levíc sa bude v októbrových komunálnych voľbách uchádzať Mária Kuriačková. Kandidovať bude ako nezávislá s podporou strán Smer-SD, Hlas-SD, Slovenská národná strana, Sme rodina a Republika. Kuriačková svoju kandidatúru potvrdila v utorok, zároveň spustila zber podpisov pod svoju kandidatúru.
Kuriačková ako dlhoročná mestská poslankyňa vytvorila koncom minulého roka občiansku iniciatívu Spolu sme Levice. „Oslovovala som bežných ľudí, ktorí sa chcú pridať do tejto iniciatívy. Sama som prekvapená, koľko organizácií sa prihlásilo, športové kluby, občianske združenia, politické strany,“ skonštatovala.
Podľa vyjadrenia Kuriačkovej jej podmienkou kandidatúry bolo, že zostane kandidovať ako nezávislá a do žiadnej z politických strán nevstúpi. Druhou podmienkou bola pozitívna predvolebná kampaň. „Budeme poukazovať na to, čo my chceme urobiť v meste, nie na to, čo sa robí zle alebo čo niekto robí zle. Chceme dosiahnuť, aby sa ten život a tie vzťahy v meste Levice zlepšili.“
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.
Kuriačková ako dlhoročná mestská poslankyňa vytvorila koncom minulého roka občiansku iniciatívu Spolu sme Levice. „Oslovovala som bežných ľudí, ktorí sa chcú pridať do tejto iniciatívy. Sama som prekvapená, koľko organizácií sa prihlásilo, športové kluby, občianske združenia, politické strany,“ skonštatovala.
Podľa vyjadrenia Kuriačkovej jej podmienkou kandidatúry bolo, že zostane kandidovať ako nezávislá a do žiadnej z politických strán nevstúpi. Druhou podmienkou bola pozitívna predvolebná kampaň. „Budeme poukazovať na to, čo my chceme urobiť v meste, nie na to, čo sa robí zle alebo čo niekto robí zle. Chceme dosiahnuť, aby sa ten život a tie vzťahy v meste Levice zlepšili.“
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.