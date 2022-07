O post primátorky Lučenca sa bude uchádzať Renáta Endrödyová

Lučenec 24. júla (TASR) – Kandidatúru na post primátorky mesta Lučenec ohlásila poslankyňa mestského zastupiteľstva Renáta Endrödyová. O podporu občanov sa bude uchádzať ako nezávislá, bez podpory politických strán. Informuje o tom na sociálnej sieti.



"Keď som sa v roku 2018 rozhodla pre vstup do komunálnej politiky, netajila som sa tým, že to bolo preto, lebo som bola presvedčená o tom, že komunálna politika sa dá a má robiť inak, ako sa robí u nás. Zároveň viem, že ak človek chce dosiahnuť zmenu, musí sa o ňu sám aktívne pričiniť," uviedla dôvod, prečo sa rozhodla kandidovať. Okrem kandidatúry na post primátorky mesta chce kandidovať aj za poslankyňu v druhom mestskom volebnom obvode.



Podľa nej rozhodnutie kandidovať na akýkoľvek dôležitý post v tomto ťažkom období nesie so sebou obrovskú dávku zodpovednosti a je to obzvlášť citlivé a ťažké. "Zavážil však počet získaných hlasov, ktoré som získala od občanov vo voľbách v roku 2018," uviedla.



V najbližších dňoch sa sústredí na získavanie podpisov pod svoju kandidatúru.