< sekcia Regióny
O post primátorky mesta Gelnica sa bude uchádzať Gabriela Oravcová
Oravcová je poslankyňou mestského zastupiteľstva a vedúca katastrálneho odboru Okresného úradu v Gelnici.
Autor TASR
Gelnica 26. júna (TASR) - Kandidatúru na post primátorky mesta Gelnica ohlásila na piatkovej tlačovej konferencii Gabriela Oravcová. Kandidovať bude za stranu Smer-SD s podporou strán Hlas-SD, SNS a Republika.
Oravcová je poslankyňou mestského zastupiteľstva a vedúca katastrálneho odboru Okresného úradu v Gelnici. Ako uviedla, záleží jej na budúcnosti mesta. „Kandidujem, pretože verím, že Gelnica si zaslúži viac života, viac rešpektu a viac vzájomnej spolupatričnosti,“ uviedla.
Za svoje hlavné priority označila návrat života do centra mesta, otvorenú a transparentnú samosprávu, podporu investícií a podnikania, ochranu kultúrneho dedičstva, podporu rodín, seniorov a rozvoj športu. Podľa jej slov chce osobitnú pozornosť venovať snahe o návrat Vinného domu do vlastníctva mesta, aby sa opäť stal centrom kultúrneho a spoločenského života.
Podporu jej vyjadril aj podpredseda strany Smer-SD Richard Takáč, ktorý je ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
Súčasným primátorom mesta je Dušan Tomaško. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Oravcová je poslankyňou mestského zastupiteľstva a vedúca katastrálneho odboru Okresného úradu v Gelnici. Ako uviedla, záleží jej na budúcnosti mesta. „Kandidujem, pretože verím, že Gelnica si zaslúži viac života, viac rešpektu a viac vzájomnej spolupatričnosti,“ uviedla.
Za svoje hlavné priority označila návrat života do centra mesta, otvorenú a transparentnú samosprávu, podporu investícií a podnikania, ochranu kultúrneho dedičstva, podporu rodín, seniorov a rozvoj športu. Podľa jej slov chce osobitnú pozornosť venovať snahe o návrat Vinného domu do vlastníctva mesta, aby sa opäť stal centrom kultúrneho a spoločenského života.
Podporu jej vyjadril aj podpredseda strany Smer-SD Richard Takáč, ktorý je ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
Súčasným primátorom mesta je Dušan Tomaško. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.