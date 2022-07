O post primátorky Prešova sa bude uchádzať Zuzana Bednárová

Prešov 27. júla (TASR) - O post primátorky Prešova sa bude v jesenných komunálnych voľbách s podporou Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) uchádzať súčasná mestská a krajská poslankyňa Zuzana Bednárová. Oznámila to v stredu v Prešove.



"Rozhodla som sa kandidovať preto, aby sme pokračovali v tom, čo sa počas ôsmich rokov, keď som pomáhala súčasnej primátorke v mestskom zastupiteľstve, začalo, aby rozvoj napredoval," uviedla Bednárová.



Medzi jej základné priority patrí doprava a nachádzanie možností, ako ju urýchliť a zdynamizovať. "Veľmi dôležitý je pre mňa nový územný plán, aby sme umožnili stavebný rast mesta, ale v takom ponímaní, aby nikomu neubližoval v zasiahnutých územiach. Ďalej potrebujeme popracovať na obnove zelene, vytvoriť oddychové zóny v každej mestskej časti a dostavať futbalový štadión," priblížila svoje plány Bednárová.



Ako povedala, v minulosti pomáhala manželovi pri aktivite súvisiacej so zákazom hazardu v meste, čo sa im podarilo dosiahnuť.



"Napriek tomu, že je mladá, je veľmi skúsená. Pôsobí dve volebné obdobia ako poslankyňa mesta Prešov a taktiež ako poslankyňa Prešovského samosprávneho kraja. Pôsobí ako predsedníčka finančnej komisie a je členkou dozornej rady IDS Východ. To znamená, že má skúsenosti aj v oblasti dopravy, ktorú, ako vieme, Prešov veľmi potrebuje," doplnila na adresu Bednárovej súčasná primátorka Prešova Andrea Turčanová, ktorá sa už o primátorský post uchádzať neplánuje.



Bednárová podľa jej slov pôsobí ako informatička, a preto sú jej blízke moderné technológie. "Prešov sa roky snaží byť smart, zapojili sme sa do mnohých projektov a máme podpísané medzinárodné zmluvy, ktoré nás zaväzujú aj k dosahovaniu cieľov. Myslím si, že práve v osobnosti Zuzany Bednárovej mesto Prešov bude pokračovať v tejto línii," dodala Turčanová.