< sekcia Regióny
O post primátorky Revúcej sa bude uchádzať prednostka MsÚ Lucia Búšová
Do volieb plánuje ísť ako nezávislá kandidátka.
Autor TASR
Revúca 23. februára (TASR) - O post primátorky Revúcej sa v jesenných komunálnych voľbách bude uchádzať súčasná prednostka mestského úradu (MsÚ) Lucia Búšová. Do volieb plánuje ísť ako nezávislá kandidátka. TASR o tom v pondelok informovala Búšová.
Búšová sa narodila v Revúcej, dlhodobo pôsobí v štátnej a verejnej správe. „Súčasná práca prednostky mestského úradu mi ukázala, ako Revúca funguje zvnútra, na čom musíme zapracovať a ako sa prispôsobovať rôznym výzvam,“ uviedla vo videu na sociálnej sieti.
V ostatných komunálnych voľbách v roku 2022 sa v Revúcej o post primátora uchádzali traja kandidáti. Súčasným primátorom mesta je Július Buchta, ktorý je vo funkcii od roku 2018.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil, pre TASR však potvrdil, že sa budú konať v tomto termíne.
Búšová sa narodila v Revúcej, dlhodobo pôsobí v štátnej a verejnej správe. „Súčasná práca prednostky mestského úradu mi ukázala, ako Revúca funguje zvnútra, na čom musíme zapracovať a ako sa prispôsobovať rôznym výzvam,“ uviedla vo videu na sociálnej sieti.
V ostatných komunálnych voľbách v roku 2022 sa v Revúcej o post primátora uchádzali traja kandidáti. Súčasným primátorom mesta je Július Buchta, ktorý je vo funkcii od roku 2018.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil, pre TASR však potvrdil, že sa budú konať v tomto termíne.