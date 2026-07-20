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O post primátorky Starej Ľubovne zabojuje Katarína Tomková za Hlas-SD
Tomková verí, že Stará Ľubovňa má obrovský potenciál byť mestom príležitostí, kvalitného života a budúcnosti.
Autor TASR
Stará Ľubovňa 20. júla (TASR) - O post primátorky Starej Ľubovne sa bude v nadchádzajúcich komunálnych voľbách uchádzať Katarína Tomková. Svoju kandidatúru oznámila prostredníctvom videa na sociálnej sieti uplynulý víkend. Súčasná prednostka Okresného úradu v Starej Ľubovni kandiduje za stranu Hlas-SD. Podporu pritom získala aj od strán Smer-SD a SNS.
„Hovoria za ňu jej výsledky. Nie je to iba o budovaní cyklotrás a vysádzaní stromčekov. Je to aj o tom, aby sa v Starej Ľubovni žilo čo najlepšie, aby tu bolo dostupné zdravotníctvo, školstvo, aby občan vybavil všetko, čo potrebuje, aby mal kvalitné cesty. O tom všetkom chce Katarína Tomková nielen hovoriť, ale aj to zrealizovať,“ uviedol predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok.
Tomková verí, že Stará Ľubovňa má obrovský potenciál byť mestom príležitostí, kvalitného života a budúcnosti. „Do tejto kandidatúry vstupujem s pokorou, ale aj s odhodlaním pracovať pre mesto, ktoré je mojím domovom. Počas rokov som sa naučila, že dobré rozhodnutia nevznikajú za kancelárskym stolom, ale medzi ľuďmi, že nestačí problémy pomenovať, treba ich vedieť aj riešiť a že rešpekt si človek získa poctivou prácou,“ uviedla s tým, že jej cieľom je aktívne vytvárať podmienky pre nové pracovné miesta priamo v regióne. Venovať sa chce aj strategickej dostupnosti bývania, zlepšeniu statickej a dynamickej dopravy a jej ambíciou je priniesť do mesta čo najviac externých zdrojov. V prospech mesta chce využiť aj svoje niekoľkoročné skúsenosti zo zahraničia.
O post primátora mesta Stará Ľubovňa sa bude opätovne uchádzať aj súčasný primátor Ľuboš Tomko, ktorý chce hlasy voličov získať ako nezávislý kandidát.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
„Hovoria za ňu jej výsledky. Nie je to iba o budovaní cyklotrás a vysádzaní stromčekov. Je to aj o tom, aby sa v Starej Ľubovni žilo čo najlepšie, aby tu bolo dostupné zdravotníctvo, školstvo, aby občan vybavil všetko, čo potrebuje, aby mal kvalitné cesty. O tom všetkom chce Katarína Tomková nielen hovoriť, ale aj to zrealizovať,“ uviedol predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok.
Tomková verí, že Stará Ľubovňa má obrovský potenciál byť mestom príležitostí, kvalitného života a budúcnosti. „Do tejto kandidatúry vstupujem s pokorou, ale aj s odhodlaním pracovať pre mesto, ktoré je mojím domovom. Počas rokov som sa naučila, že dobré rozhodnutia nevznikajú za kancelárskym stolom, ale medzi ľuďmi, že nestačí problémy pomenovať, treba ich vedieť aj riešiť a že rešpekt si človek získa poctivou prácou,“ uviedla s tým, že jej cieľom je aktívne vytvárať podmienky pre nové pracovné miesta priamo v regióne. Venovať sa chce aj strategickej dostupnosti bývania, zlepšeniu statickej a dynamickej dopravy a jej ambíciou je priniesť do mesta čo najviac externých zdrojov. V prospech mesta chce využiť aj svoje niekoľkoročné skúsenosti zo zahraničia.
O post primátora mesta Stará Ľubovňa sa bude opätovne uchádzať aj súčasný primátor Ľuboš Tomko, ktorý chce hlasy voličov získať ako nezávislý kandidát.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.