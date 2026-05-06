O post primátorky Žiaru nad Hronom sa bude uchádzať Petra Mazúrová
Jej prioritou je obnoviť u občanov dôveru v miestnu samosprávu a presvedčiť ich, že nie sú dôležití len počas volieb, ale rovnako aj po nich.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 6. mája (TASR) - O post primátorky Žiaru nad Hronom sa bude v jesenných komunálnych voľbách uchádzať ako nezávislá kandidátka Petra Mazúrová. Zároveň sa bude uchádzať o kreslo poslankyne Banskobystrického samosprávneho kraja. Svoju kandidatúru ohlásila prostredníctvom videa na sociálnej sieti.
Mazúrová pre TASR uviedla, že kandiduje ako nezávislá bez podpory akejkoľvek politickej strany, hnutia, či nejakej ekonomickej skupiny, respektíve jednotlivca. Ponúknutú politickú podporu odmietla.
Jej prioritou je obnoviť u občanov dôveru v miestnu samosprávu a presvedčiť ich, že nie sú dôležití len počas volieb, ale rovnako aj po nich. Takisto chce občanom umožniť podieľať sa na riadení mesta. Poznamenala, že sa stretla s „absolútnou aroganciou“ moci zo strany predstaviteľov mesta a vždy bola presvedčená, že samospráva má hlavne slúžiť občanovi.
„V našom meste vládne ‚chobotnica‘ vzájomne prepletených ľudí, pre ktorých je na prvom mieste osobný záujem a obyvatelia sú až na druhom mieste. Je zábavné a zároveň smutné sledovať, ako sa súkromné záujmy maskujú a vydávajú sa za verejný záujem a za službu občanom,“ vyhlásila s tým, že táto situácia sa musí zmeniť. Mazúrová avizuje, že svoje predstavy a projekty bude predstavovať postupne počas predvolebnej kampane.
