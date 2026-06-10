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O post primátorky Zlatých Moraviec sa bude uchádzať aj Denisa Uhrinová
Uhrinová bola v minulosti dlhoročnou mestskou poslankyňou. O svoj mandát prišla v decembri 2021.
Autor TASR
Zlaté Moravce 10. júna (TASR) - O post primátorky Zlatých Moraviec sa v októbrových komunálnych voľbách bude uchádzať aj Denisa Uhrinová. Jej prioritou je podľa vlastných slov vytvoriť prostredie, kde bude komunikácia medzi vedením mesta a občanmi prirodzená a pravidelná. „Chcem počúvať vaše názory, podnety aj kritiku. Len tak môžeme spoločne hľadať riešenia, ktoré budú dávať zmysel,“ uviedla.
Uhrinová bola v minulosti dlhoročnou mestskou poslankyňou. O svoj mandát prišla v decembri 2021. Dôvodom bolo porušenie povinnosti poslanca podľa zákona o obecnom zriadení. Uhrinová sa v priebehu jedného roka nezúčastnila ani na jedinom zasadnutí zlatomoravského mestského zastupiteľstva.
Záujem uchádzať sa o post primátora Zlatých Moraviec zatiaľ verejne oznámili štyria kandidáti. Okrem Uhrinovej sú medzi nimi aj poslanec Národnej rady SR za Smer-SD Marián Kéry, súčasný viceprimátor Zlatých Moraviec Marek Holub a mestský poslanec Martin Kováč. Súčasný primátor Dušan Husár, ktorý stojí na čele mesta od roku 2016, potvrdil, že v nadchádzajúcich voľbách už nebude kandidovať.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil.
Uhrinová bola v minulosti dlhoročnou mestskou poslankyňou. O svoj mandát prišla v decembri 2021. Dôvodom bolo porušenie povinnosti poslanca podľa zákona o obecnom zriadení. Uhrinová sa v priebehu jedného roka nezúčastnila ani na jedinom zasadnutí zlatomoravského mestského zastupiteľstva.
Záujem uchádzať sa o post primátora Zlatých Moraviec zatiaľ verejne oznámili štyria kandidáti. Okrem Uhrinovej sú medzi nimi aj poslanec Národnej rady SR za Smer-SD Marián Kéry, súčasný viceprimátor Zlatých Moraviec Marek Holub a mestský poslanec Martin Kováč. Súčasný primátor Dušan Husár, ktorý stojí na čele mesta od roku 2016, potvrdil, že v nadchádzajúcich voľbách už nebude kandidovať.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil.