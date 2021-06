O post rektora STU v Bratislave sa uchádzajú dvaja kandidáti

Bratislava 3. júna (TASR) - O post rektora Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave sa uchádzajú dvaja kandidáti. O túto pozíciu sa uchádza doterajší prorektor Oliver Moravčík, ktorý je v súčasnosti poverený funkciou rektora, a Jozef Peterka z Katedry obrábania a počítačovej podpory technológií Materiálovotechnologickej fakulty a externý spolupracovník Strojníckej fakulty STU. Informuje o tom STU na svojom webe.



Kandidáti predstavia svoj program zhromaždeniu akademickej obce 21. júna. Voľby kandidáta na rektora STU sa uskutočnia na zasadnutí akademického senátu (AS) STU o týždeň neskôr, a to 28. júna.



Voľby môžu byť viackolové, pričom všetky kolá sa uskutočnia na tom istom zasadnutí. Kandidát na rektora je zvolený v tom kole, v ktorom získa nadpolovičnú väčšinu platných hlasov všetkých členov AS STU. Senátori o voľbách kandidáta na rektora rozhodujú tajným hlasovaním.



Moravčík je riaditeľom ústavu Advanced Technologies Research Institute pri UVP Cambo Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave. Od apríla 2019 je prorektorom STU pre strategické projekty a rozvoj. AS STU ho 26. apríla poveril výkonom funkcie rektora STU. Predtým pôsobil ako dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU (2006-2014) a ešte skôr ako prodekan. V rokoch 1994 – 1998 pôsobil ako predseda AS STU. Na akademickej pôde pôsobí od roku 1976 ako vysokoškolský učiteľ.



Peterka bol dekanom Materiálovotechnologickej fakulty (2014-2018), v rokoch 2006 až 2014 bol prodekanom fakulty. Profesionálne sa orientuje na technológie a teórie frézovania kopírovacími nástrojmi, CAD/CAM systémy a CA technológie výroby tvarovo zložitých výrobkov, 3D umelecké gravírovanie, výrobu foriem a 3D modelov, vysokorýchlostné rezanie a obrábanie. Je garantom študijného programu počítačová podpora návrhu a výroby na druhom stupni a strojárske technológie a materiály na treťom stupni vysokoškolského štúdia.