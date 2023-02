O post rektora Trnavskej univerzity majú záujem dvaja uchádzači

Trnava 28. februára (TASR) – O post rektora Trnavskej univerzity (TU) v Trnave majú záujem dvaja uchádzači. Do stanoveného termínu v utorok boli podané návrhy na terajšieho dekana Filozofickej fakulty Erika Hrnčiarika a dekanku Právnickej fakulty TU Andreu Olšovskú. Voľby sa uskutočnia v polovici marca. Informoval o tom hovorca TU Matúš Demko.



Akademický senát (AS) TU vyhlásil voľby v závere novembra 2022. Právo navrhovať kandidáta majú členovia akademickej obce univerzity a členovia Správnej rady TU. Voľbu uskutoční tajným hlasovaním volebné zhromaždenie, zložené zo všetkých členov AS a všetkých členov správnej rady.



V súčasnosti vo svojom prvom volebnom období TU vedie od roku 2019 René Bílik. Jeho predchodcom bol v rokoch 2011 až 2019 Marek Šmid. Prvým rektorom obnovenej TU po Novembri´89 bol Anton Hajduk (1992 až 1996), po ňom školu viedol Ladislav Šoltés (1997 až 2000), Peter Blaho (2000 až 2007), Martin Mišút (2007 až 2010).