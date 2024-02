O post rektora Trnavskej univerzity sa uchádzajú dvaja kandidáti

Trnava 7. februára (TASR) – Dekanka Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity (TU) Viera Peterková a poverený prorektor pre vedeckú, umeleckú a edičnú činnosť Vladimír Rábik sú dvoma kandidátmi na post rektora TU. Volebná komisia v stredu posúdila návrhy na ich kandidatúru pre funkčné obdobie rokov 2024 až 2028, informuje o tom web univerzity. Voľba by sa mala konať o týždeň, v stredu 14. februára.



Univerzitu aktuálne vedie od začiatku tohto roka poverený rektor Miloš Lichner. Voľba rektora TU bola vyhlásená v novembri 2022 s termínom 16. marca 2023. O post mali záujem dvaja uchádzači, no ani jeden nezískal dostatočný počet hlasov. V júni sa malo uskutočniť nové kolo volieb, ale pre nedostatočný počet voliteľov nebola volebná schôdza otvorená. Nový termín bol stanovený na 16. októbra 2023, volebné zhromaždenie spomedzi dvoch uchádzačov opätovne nevybralo. Do konca minulého roka bol poverený vedením školy doterajší rektor René Bílik, ktorý už nekandiduje.



Po zvolení bude nový rektor v poradí siedmym v novodobej histórii Trnavskej univerzity od roku 1992.