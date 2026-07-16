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O post šéfa Nového Mesta sa chce uchádzať aj bývalý starosta R. Kusý
Mestskú časť podľa neho čaká napríklad odstraňovanie asfaltu a jeho nahradzovanie vodopriepustnou dlažbou, kvalitnejšia starostlivosť o zeleň, odborná výsadba stromov či zakladanie kvitnúcich lúk.
Autor TASR
Bratislava 16. júla (TASR) - Bývalý starosta bratislavského Nového Mesta a súčasný krajský poslanec Rudolf Kusý bude v tohtoročných voľbách kandidovať na post šéfa tejto mestskej časti. Svoju kandidatúru ohlásil nedávno na stretnutí s obyvateľmi, kde predstavil aj výzvy pre samosprávu. Program pripravuje spolu s občanmi. Kandidovať bude ako nezávislý. Uviedol to pre TASR.
„Program pripravujem spolu s Novomešťanmi po jednotlivých štvrtiach. Musíme nielen napraviť škody, ktoré spôsobil končiaci starosta, ale najmä pripraviť plán na 20 rokov,“ skonštatoval Kusý, ktorý podľa vlastných slov nemal v úmysle kandidovať, ale často ho zastavovali na ulici ľudia s tým, aby kandidoval.
Mestskú časť podľa neho čaká napríklad odstraňovanie asfaltu a jeho nahradzovanie vodopriepustnou dlažbou, kvalitnejšia starostlivosť o zeleň, odborná výsadba stromov či zakladanie kvitnúcich lúk. Základom bude podľa neho využívanie dažďovej vody tak, aby už neunikala do kanalizácie.
Pozornosť treba podľa neho venovať aj bezpečnosti obyvateľov, poukazuje pritom na krádeže či narkomanov v uliciach. „Tak zlá a nebezpečná situácia ešte v Novom Meste nebola,“ poznamenal Kusý. Jednou z ďalších výziev je podľa neho aj vytváranie príležitostí zo strany samosprávy na to, aby ľudia zostávali a neodchádzali, prípadne aby mali uplatnenie, ak by sa chceli vrátiť. Týka sa to napríklad bývania či možnosti spolurozhodovať o budúcnosti Nového Mesta a o využití financií.
Keďže obyvatelia starnú, dôležitá je nielen výstavba domov sociálnych služieb či zariadení opatrovateľskej služby a zvýšenie počtu opatrovateliek, ale aj nový pohľad na seniorov. „Strieborná ekonomika a zvyšovanie dĺžky života v zdraví je riešením, ku ktorému prispeje aj Nové Mesto,“ poznamenal Kusý. Rovnako tak treba dokončiť rekonštrukciu škôl a škôlok.
Mestská časť zároveň podľa neho potrebuje „štíhly, moderný, efektívny a ľudský“ úrad, ktorý rýchlo vybaví, poradí a pomôže.
Kandidatúru na starostu Nového Mesta ohlásil aj súčasný šéf samosprávy Matúš Čupka (Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati). Kandidovať by chcel aj Tomáš Čajda (nezávislý), ktorý sa roky pohybuje v samosprávnej sfére a venuje sa eurofondom, investíciám a verejnému obstarávaniu.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
„Program pripravujem spolu s Novomešťanmi po jednotlivých štvrtiach. Musíme nielen napraviť škody, ktoré spôsobil končiaci starosta, ale najmä pripraviť plán na 20 rokov,“ skonštatoval Kusý, ktorý podľa vlastných slov nemal v úmysle kandidovať, ale často ho zastavovali na ulici ľudia s tým, aby kandidoval.
Mestskú časť podľa neho čaká napríklad odstraňovanie asfaltu a jeho nahradzovanie vodopriepustnou dlažbou, kvalitnejšia starostlivosť o zeleň, odborná výsadba stromov či zakladanie kvitnúcich lúk. Základom bude podľa neho využívanie dažďovej vody tak, aby už neunikala do kanalizácie.
Pozornosť treba podľa neho venovať aj bezpečnosti obyvateľov, poukazuje pritom na krádeže či narkomanov v uliciach. „Tak zlá a nebezpečná situácia ešte v Novom Meste nebola,“ poznamenal Kusý. Jednou z ďalších výziev je podľa neho aj vytváranie príležitostí zo strany samosprávy na to, aby ľudia zostávali a neodchádzali, prípadne aby mali uplatnenie, ak by sa chceli vrátiť. Týka sa to napríklad bývania či možnosti spolurozhodovať o budúcnosti Nového Mesta a o využití financií.
Keďže obyvatelia starnú, dôležitá je nielen výstavba domov sociálnych služieb či zariadení opatrovateľskej služby a zvýšenie počtu opatrovateliek, ale aj nový pohľad na seniorov. „Strieborná ekonomika a zvyšovanie dĺžky života v zdraví je riešením, ku ktorému prispeje aj Nové Mesto,“ poznamenal Kusý. Rovnako tak treba dokončiť rekonštrukciu škôl a škôlok.
Mestská časť zároveň podľa neho potrebuje „štíhly, moderný, efektívny a ľudský“ úrad, ktorý rýchlo vybaví, poradí a pomôže.
Kandidatúru na starostu Nového Mesta ohlásil aj súčasný šéf samosprávy Matúš Čupka (Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati). Kandidovať by chcel aj Tomáš Čajda (nezávislý), ktorý sa roky pohybuje v samosprávnej sfére a venuje sa eurofondom, investíciám a verejnému obstarávaniu.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.