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O post šéfky P. Biskupíc sa uchádza opätovne aj M. Frőhlich Činovská
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Autor TASR
Bratislava 30. júla (TASR) - O post starostky bratislavských Podunajských Biskupíc chce v tohtoročných jesenných voľbách zabojovať aj dlhoročná novinárka Martina Frőhlich Činovská. Hovorí, že obyvatelia by mali byť viac informovaní. Ponúka tiež participáciu a hospodárne nakladanie s financiami. Kandiduje s podporou strán Starostovia a nezávislí kandidáti, KDH, Nova a Maďarská aliancia. Informovala o tom na štvrtkovej tlačovej konferencii. Frőhlich Činovská kandidovala na tento post aj v roku 2022, kedy skončila na treťom mieste.
„S veľkou pokorou a rešpektom som sa rozhodla kandidovať za starostku mestskej časti Podunajské Biskupice. Vážim si jej históriu, jej kolorit. Je to špecifická mestská časť Bratislavy. Samozrejme, vážime si minulosť, ale pozeráme sa aj do budúcnosti,“ skonštatovala Frőhlich Činovská.
Ako jeden z dôvodov svojej kandidatúry označuje to, že obyvatelia sú podľa nej málo informovaní o zámeroch, ktoré sa chystajú. A to nielen na území samotnej mestskej časti, ale aj v jej okolí. Spomína plánovanú spaľovňu Slovnaftu, developerský projekt Harbour Park spojený s výrubom stromov, skládku vo Vrakuni či inú skládku na Lieskovskej ceste. Jednou z jej priorít volebného programu, ktorý by mal byť zverejnený v septembri, je tak životné prostredie.
Medzi ďalšie hlavné priority patrí transparentné hospodárenie s verejnými financiami. Pripomína, že ide o financie všetkých a ľudia by mali vedieť, ako sú použité. „Nebudem sa prikrývať takou prikrývkou, na ktorú nemám. Ale to, samozrejme, neznamená, že sa nedá ďalej rozvíjať. Mestská časť je na tom finančne dobre,“ podotkla Frőhlich Činovská. Zamerať sa chce aj na starostlivosť o seniorov a znevýhodnených obyvateľov, kde vidí značné rezervy, napríklad v absencii domova opatrovateľskej služby. Pozornosť treba podľa nej venovať aj poriadku a bezpečnosti, a to nielen v uliciach, ale aj na školách, rovnako tak na priechodoch pre chodcov.
Na tlačovej konferencii zároveň predstavila časť kandidátov na miestnych poslancov, medzi ktorými je napríklad aj bývalý starosta Podunajských Biskupíc Zoltán Pék.
Opätovnú kandidatúru na starostu Podunajských Biskupíc ohlásil súčasný šéf miestnej samosprávy Roman Lamoš, kandidát štvorkoalície Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati. O funkciu starostu sa uchádza aj Ladislav Méry, je kandidátom strany Dunaj.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
„S veľkou pokorou a rešpektom som sa rozhodla kandidovať za starostku mestskej časti Podunajské Biskupice. Vážim si jej históriu, jej kolorit. Je to špecifická mestská časť Bratislavy. Samozrejme, vážime si minulosť, ale pozeráme sa aj do budúcnosti,“ skonštatovala Frőhlich Činovská.
Ako jeden z dôvodov svojej kandidatúry označuje to, že obyvatelia sú podľa nej málo informovaní o zámeroch, ktoré sa chystajú. A to nielen na území samotnej mestskej časti, ale aj v jej okolí. Spomína plánovanú spaľovňu Slovnaftu, developerský projekt Harbour Park spojený s výrubom stromov, skládku vo Vrakuni či inú skládku na Lieskovskej ceste. Jednou z jej priorít volebného programu, ktorý by mal byť zverejnený v septembri, je tak životné prostredie.
Medzi ďalšie hlavné priority patrí transparentné hospodárenie s verejnými financiami. Pripomína, že ide o financie všetkých a ľudia by mali vedieť, ako sú použité. „Nebudem sa prikrývať takou prikrývkou, na ktorú nemám. Ale to, samozrejme, neznamená, že sa nedá ďalej rozvíjať. Mestská časť je na tom finančne dobre,“ podotkla Frőhlich Činovská. Zamerať sa chce aj na starostlivosť o seniorov a znevýhodnených obyvateľov, kde vidí značné rezervy, napríklad v absencii domova opatrovateľskej služby. Pozornosť treba podľa nej venovať aj poriadku a bezpečnosti, a to nielen v uliciach, ale aj na školách, rovnako tak na priechodoch pre chodcov.
Na tlačovej konferencii zároveň predstavila časť kandidátov na miestnych poslancov, medzi ktorými je napríklad aj bývalý starosta Podunajských Biskupíc Zoltán Pék.
Opätovnú kandidatúru na starostu Podunajských Biskupíc ohlásil súčasný šéf miestnej samosprávy Roman Lamoš, kandidát štvorkoalície Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati. O funkciu starostu sa uchádza aj Ladislav Méry, je kandidátom strany Dunaj.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.