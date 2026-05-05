O post šéfky Starého Mesta sa chce uchádzať aj Z. Aufrichtová
Svoje rozhodnutie odôvodňuje tým, že chce vrátiť Starému Mestu správne hospodárenie, rozvojové projekty a prinavrátiť mu iskru, ktorú stratilo.
Autor TASR
Bratislava 5. mája (TASR) - Bývalá starostka bratislavského Starého Mesta a niekdajšia bratislavská mestská poslankyňa Zuzana Aufrichtová bude v tohtoročných komunálnych voľbách kandidovať na post šéfky tejto mestskej časti. Svoje rozhodnutie odôvodňuje tým, že chce vrátiť Starému Mestu správne hospodárenie, rozvojové projekty a prinavrátiť mu iskru, ktorú stratilo. Kandidovať bude s podporou politických strán a nezávislých osobností. Svoju kandidatúru oznámila v utorok. Aufrichtová zároveň oznámila vzdanie sa postu podpredsedníčky OKS a vystúpenie zo strany.
„Rozhodla som sa kandidovať opätovne na post starostky Starého Mesta z dôvodu, že vnímam potrebu vrátiť Starému Mestu správne hospodárenie, rozvojové projekty a vrátiť Starému Mestu iskru, ktorú stratilo,“ skonštatovala na brífingu Aufrichtová.
Predstavila zároveň volebný program na obdobie 2026 až 2030 vrátane kandidátov na miestnych poslancov, nazvaných ako „Staromestská 25ka“ zložený z komunálnych politikov i nových tvárí. Medzi nimi je napríklad aj bývalý starosta Starého Mesta a terajší miestny poslanec Radoslav Števčík, niekdajšia miestna poslankyňa Jana Španková či poslanec Vladimír Palko i poslanec Národnej rady SR a niekdajší komunálny poslanec Gábor Grendel.
Volebný program podľa kandidátky ponúka „refresh“ Starého Mesta k správnemu hospodáreniu a predstavuje moderné smart metódy vedenia samospráv, ktoré spočíva z návratu k zdravému úsudku pri rozhodovaní. Zároveň má ísť o ekonomický program, ktorý má zabezpečiť budúcnosť, ktorú samospráva ustojí a nebude predstavovať jej zadlženie. V rámci programu sa napríklad zaväzujú nezvyšovať dane v mestskej časti či k zníženiu poplatkov, ktoré neúmerne rástli, avšak v miere, ktorú umožní rozpočet. Avizujú tiež výstavbu novej škôlky, vybudovanie centra popularizácie vedy a vzdelávanie či projekt týkajúci sa práce so seniormi i deťmi. Sľubuje, že ju ako starostku bude viac „vidieť“, na rozdiel od terajšieho vedenia. „Staromestský program nesie jasné záväzky, ktoré sme schopní do roku 2030 naplniť,“ zdôraznila Aufrichtová.
Podporu jej vyjadrila napríklad dlhoročná starostka Karlovej Vsi a kandidátka na primátorku Dana Čahojová, starosta Petržalky Ján Hrčka či poslanec NR SR Ondrej Dostál.
Na post starostu Starého Mesta už ohlásil kandidatúru aj súčasný miestny poslanec Sven Šovčík (Dunaj). Terajší starosta Starého Mesta Matej Vagač plánuje svoj post obhajovať, oficiálne kandidatúru však ešte neohlásil.
