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O post starostky košického Starého Mesta sa bude uchádzať R. Zolnaiová
Zolnaiová uviedla, že rozhodnutie kandidovať je výsledkom štyroch rokov práce medzi obyvateľmi Starého Mesta.
Autor TASR
Košice 19. júna (TASR) - Kandidátkou strany SaS na post starostky košickej mestskej časti (MČ) Staré Mesto je Renáta Zolnaiová. Kandidatúru poslankyne miestneho zastupiteľstva podporujú aj OKS, NOVA a ODS. Informovali o tom v piatok na tlačovej konferencii.
Zolnaiová uviedla, že rozhodnutie kandidovať je výsledkom štyroch rokov práce medzi obyvateľmi Starého Mesta. Pripomenula, že ako poslankyňa sa venovala témam školských poplatkov, zmlúv na kosenie či fungovania miestnych novín. Podľa nej sa však MČ bez zodpovedného vedenia neposúva dopredu tak, ako by mohla.
Za jeden z hlavných problémov označila stagnáciu investícií. Tvrdí, že z plánovaných investícií sa vlani podarilo zrealizovať len približne 17 percent. „Obyvatelia necítia zlepšenie služieb, riešia svoje problémy cez petície a často majú pocit, že ich nikto nepočúva,“ uviedla.
Medzi svoje priority zaradila dokončenie rozpracovaných projektov, zlepšenie čistoty ulíc, modernizáciu detských ihrísk, bezpečné trasy do škôl, zavedenie participatívneho rozpočtu a otvorenejšiu komunikáciu samosprávy s obyvateľmi. Avizuje aj prípravu akčného plánu rozvoja Starého Mesta s konkrétnymi termínmi a zodpovednosťou.
Podľa krajského predsedu SaS Petra Čecha je kandidatúra Zolnaiovej výsledkom dlhoročnej práce v komunálnej politike. „Dnes je prirodzenou vyzývateľkou súčasného starostu a som presvedčený, že do Starého Mesta prinesie transparentnosť, čestnosť a úroveň, ktorú si táto MČ zaslúži,“ uviedol. Podporu jej vyjadril aj primátor Košíc Jaroslav Polaček.
Záujem o post starostu košickej MČ Staré Mesto už ohlásil aj Igor Holéczy, je kandidátom hnutia PS. Podporu mu tiež vyjadrili Demokrati, Za ľudí a Maďarská aliancia. MČ vedie druhé funkčné obdobie starosta Igor Petrovčik.
Zolnaiová uviedla, že rozhodnutie kandidovať je výsledkom štyroch rokov práce medzi obyvateľmi Starého Mesta. Pripomenula, že ako poslankyňa sa venovala témam školských poplatkov, zmlúv na kosenie či fungovania miestnych novín. Podľa nej sa však MČ bez zodpovedného vedenia neposúva dopredu tak, ako by mohla.
Za jeden z hlavných problémov označila stagnáciu investícií. Tvrdí, že z plánovaných investícií sa vlani podarilo zrealizovať len približne 17 percent. „Obyvatelia necítia zlepšenie služieb, riešia svoje problémy cez petície a často majú pocit, že ich nikto nepočúva,“ uviedla.
Medzi svoje priority zaradila dokončenie rozpracovaných projektov, zlepšenie čistoty ulíc, modernizáciu detských ihrísk, bezpečné trasy do škôl, zavedenie participatívneho rozpočtu a otvorenejšiu komunikáciu samosprávy s obyvateľmi. Avizuje aj prípravu akčného plánu rozvoja Starého Mesta s konkrétnymi termínmi a zodpovednosťou.
Podľa krajského predsedu SaS Petra Čecha je kandidatúra Zolnaiovej výsledkom dlhoročnej práce v komunálnej politike. „Dnes je prirodzenou vyzývateľkou súčasného starostu a som presvedčený, že do Starého Mesta prinesie transparentnosť, čestnosť a úroveň, ktorú si táto MČ zaslúži,“ uviedol. Podporu jej vyjadril aj primátor Košíc Jaroslav Polaček.
Záujem o post starostu košickej MČ Staré Mesto už ohlásil aj Igor Holéczy, je kandidátom hnutia PS. Podporu mu tiež vyjadrili Demokrati, Za ľudí a Maďarská aliancia. MČ vedie druhé funkčné obdobie starosta Igor Petrovčik.