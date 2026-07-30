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O post starostky košickej časti Nad jazerom sa uchádza Anna Jenčová
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Autor TASR
Košice 30. júla (TASR) - O post starostky košickej mestskej časti Nad jazerom sa bude uchádzať miestna poslankyňa a niekdajšia starostka Anna Jenčová. Kandidovať bude ako nezávislá, s ohlásením kandidatúry vo štvrtok začala aj so zberom podpisov.
Kandidatúru oznámila s tímom podporovateľov s názvom Reštart Jazera - bezpečnosť a čistota. Za svoju hlavnú prioritu označila bezpečnosť, k ďalším patrí revitalizácia rekreačnej lokality jazera a rozšírenie parkovacích miest.
„Naším základným a prioritným heslom je bezpečnosť, po druhé je to bezpečnosť a po tretie je to opäť bezpečnosť,“ zdôraznila. Poukázala pritom na citeľné zhoršenie bezpečnosti na sídlisku za minulé roky, výskyt výtržníkov či asociálov. Pokiaľ nedôjde k posilneniu mestskej polície na sídlisku do úvahy podľa nej prichádza aj zriadenie vlastnej strážnej služby. Pre zvýšenie bezpečnosti považuje za potrebné aj úpravu niektorých výdavkov.
Obnoviť chce život na jazere známy z minulosti aj s riešením problému nebezpečných siníc. „Jednak je to dať systém, čo sa týka funkčnosti vstupu na pláž, vodu budeme riešiť mojou vlastnou metódou, ktorú mám registrovanú na úrade priemyselného vlastníctva. Je to finančne nenáročná metóda elektrolýzy,“ uviedla. Doterajšie finančne nákladné čistenie jazera podľa nej neprinieslo želaný efekt.
Problém nedostatku parkovacích miest chce riešiť rozšírením plôch, nadstavbami alebo výstavbou parkovacích domov.
Súčasná starostka MČ Nad Jazerom Lenka Kovačevičová ohlásila kandidatúru na post primátorky Košíc ako nezávislá kandidátka, nevylúčila pritom ani možnú opätovnú kandidatúru na starostku.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Kandidatúru oznámila s tímom podporovateľov s názvom Reštart Jazera - bezpečnosť a čistota. Za svoju hlavnú prioritu označila bezpečnosť, k ďalším patrí revitalizácia rekreačnej lokality jazera a rozšírenie parkovacích miest.
„Naším základným a prioritným heslom je bezpečnosť, po druhé je to bezpečnosť a po tretie je to opäť bezpečnosť,“ zdôraznila. Poukázala pritom na citeľné zhoršenie bezpečnosti na sídlisku za minulé roky, výskyt výtržníkov či asociálov. Pokiaľ nedôjde k posilneniu mestskej polície na sídlisku do úvahy podľa nej prichádza aj zriadenie vlastnej strážnej služby. Pre zvýšenie bezpečnosti považuje za potrebné aj úpravu niektorých výdavkov.
Obnoviť chce život na jazere známy z minulosti aj s riešením problému nebezpečných siníc. „Jednak je to dať systém, čo sa týka funkčnosti vstupu na pláž, vodu budeme riešiť mojou vlastnou metódou, ktorú mám registrovanú na úrade priemyselného vlastníctva. Je to finančne nenáročná metóda elektrolýzy,“ uviedla. Doterajšie finančne nákladné čistenie jazera podľa nej neprinieslo želaný efekt.
Problém nedostatku parkovacích miest chce riešiť rozšírením plôch, nadstavbami alebo výstavbou parkovacích domov.
Súčasná starostka MČ Nad Jazerom Lenka Kovačevičová ohlásila kandidatúru na post primátorky Košíc ako nezávislá kandidátka, nevylúčila pritom ani možnú opätovnú kandidatúru na starostku.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.