O post starostky košickej MČ Vyšné Opátske sa uchádza L. Rafaj Becová
Víziou Rafaj Becovej je prepojené Vyšné Opátske a sídlisko Panoráma. Volá po kvalitných vzťahoch a budovaní silnej komunity, ale aj dopravnom spojení smerom k susedným mestským častiam.
Autor TASR
Košice 20. mája (TASR) - Na post starostky mestskej časti Košice - Vyšné Opátske bude za PS kandidovať Lucia Rafaj Becová. Oznámila to v stredu s víziou podpory širšieho spektra demokratických opozičných strán, s ktorými intenzívne rokuje. Jej cieľom je silná a prepojená komunita.
„Najväčší problém Vyšného Opátskeho vidím v prepojenosti dopravnej, ale aj tej ľudskej. Sme odkázaní na autá a rozbité cesty bez chodníkov. Chýba tu akákoľvek snaha o systematické budovanie vzťahov, vytváranie komunít a aktívnu komunikáciu s občanmi. Všetci sme tu izolovaní,“ uviedla Rafaj Becová.
Tridsaťjedenročná Košičanka viac ako päť rokov pracovala pre Medzinárodný Vyšehradský fond v Bratislave. Ako uviedla, využiť chce svoje skúsenosti z pôsobenia v hodnotiacich komisiách grantových schém na aktívne písanie žiadostí o granty, a tak navýšiť miestny rozpočet. Po jej boku stojí Tím Prepájania, ktorého členovia vidia najväčší potenciál v nevyužitom verejnom priestore a opustenom Kultúrnom stredisku (KS) Jánošík.
„Úplne nové možnosti nám prinesie zrekonštruovaná Šípková ulica. Na lúkach Heringešu nechceme len šarkaniádu, predstavte si tam filmový festival pod hviezdami alebo discgolf. Zmodernizovaním nášho Jánošíka a otvorením kaviarne alebo cukrárne vytvoríme živý priestor, ktorý chceme naplniť kvalitnými podujatiami,“ skonštatovala Rafaj Becová.
Pri prezentácii kandidatúry jej vyjadrili podporu kandidáti PS na primátora Košíc a predsedu KSK Martin Mudrák a Marián Porvažník, ako aj poslankyňa Národnej rady (NR) SR za PS Zuzana Mesterová.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 24. októbra.
