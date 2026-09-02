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O post starostky MČ Košice-Západ sa uchádza aj Patrícia Helfenová
Pri prioritách uvádza bezpečné ulice s vyšším počtom hliadok priamo v teréne, lepšie osvetlenie, rekonštrukciu zničených ciest a chodníkov a zavedenie férovej parkovacej stratégie.
Autor TASR
Košice 2. septembra (TASR) - Kandidatúru na post starostky košickej mestskej časti (MČ) Západ ohlásila miestna poslankyňa Patrícia Helfenová. Kandidovať bude ako nezávislá.
Za svoje hlavné priority označila "Zelený a čistý Západ", bezpečnosť a infraštruktúru, ako aj "komunitu, rodinu a Terasu pre všetkých". Ide podľa nej o revitalizáciu parkov, podporu výsadby stromov, ochranu biodiverzity, pravidelnú údržbu verejného poriadku, novú koncepciu moderných kontajnerovísk a rozvoj enviroedukácie. Pri prioritách uvádza bezpečné ulice s vyšším počtom hliadok priamo v teréne, lepšie osvetlenie, rekonštrukciu zničených ciest a chodníkov a zavedenie férovej parkovacej stratégie. Hovorí tiež o obnove detských ihrísk a športovísk, podpore kultúry, otvorenom dialógu s občanmi, systematickej debarierizácii a inklúzii.
„Naša mestská časť Západ má obrovský potenciál, no potrebuje novú energiu, otvorenú komunikáciu a vedenie, ktoré namiesto výhovoriek hľadá reálne riešenia,“ uviedla.
Svoj záujem uchádzať sa v októbrových komunálnych voľbách o post starostu najväčšej košickej MČ predtým avizovali aj Michal Starec ako kandidát Košickej strany, Dominik Karaffa ako nezávislý kandidát či súčasný starosta Marcel Vrchota s podporou strán SaS, PS, Za ľudí, Hnutie Slovensko, Demokrati a DS-ODS.
Za svoje hlavné priority označila "Zelený a čistý Západ", bezpečnosť a infraštruktúru, ako aj "komunitu, rodinu a Terasu pre všetkých". Ide podľa nej o revitalizáciu parkov, podporu výsadby stromov, ochranu biodiverzity, pravidelnú údržbu verejného poriadku, novú koncepciu moderných kontajnerovísk a rozvoj enviroedukácie. Pri prioritách uvádza bezpečné ulice s vyšším počtom hliadok priamo v teréne, lepšie osvetlenie, rekonštrukciu zničených ciest a chodníkov a zavedenie férovej parkovacej stratégie. Hovorí tiež o obnove detských ihrísk a športovísk, podpore kultúry, otvorenom dialógu s občanmi, systematickej debarierizácii a inklúzii.
„Naša mestská časť Západ má obrovský potenciál, no potrebuje novú energiu, otvorenú komunikáciu a vedenie, ktoré namiesto výhovoriek hľadá reálne riešenia,“ uviedla.
Svoj záujem uchádzať sa v októbrových komunálnych voľbách o post starostu najväčšej košickej MČ predtým avizovali aj Michal Starec ako kandidát Košickej strany, Dominik Karaffa ako nezávislý kandidát či súčasný starosta Marcel Vrchota s podporou strán SaS, PS, Za ľudí, Hnutie Slovensko, Demokrati a DS-ODS.