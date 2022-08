O post starostu bratislavského Ružinova má záujem päť kandidátov

Bratislava 31. augusta (TASR) - O post starostu bratislavského Ružinova sa v jesenných komunálnych voľbách uchádza päť kandidátov, z toho dve ženy. Na post miestneho poslanca do 25-členného miestneho zastupiteľstva podalo kandidátnu listinu 102 uchádzačov, z čoho je 26 žien. Pre TASR to uviedla Adela Vavrušová z komunikačného oddelenia miestneho úradu.



Konkrétne mená kandidátov na šéfa miestnej samosprávy mestská časť zatiaľ neposkytuje, urobí tak až po zasadnutí miestnej volebnej komisie, ktorá rozhodne o ich registrácii.



Svoju opätovnú kandidatúru už potvrdil súčasný starosta Ružinova Martin Chren, ktorý chce kandidovať ako nezávislý. Kandidatúru ohlásil aj aktivista a publicista Ivor Švihran, ktorý sa neuchádza o podporu žiadnej politickej strany ani hnutia. Na šéfa mestskej časti ohlásil kandidatúru aj ružinovský miestny a bratislavský mestský poslanec Peter Strapák, rovnako ako nezávislý. Kandiduje aj podpredsedníčka strany Domov - národná strana Jana Jányová, ktorú podporuje zároveň strana Smer-SD a hnutie Republika.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.