O post starostu bratislavských Jaroviec sa bude opäť uchádzať J. Uhler
Uhler sa vo vyše trojtisícovej mestskej časti uchádza už o tretí starostovský mandát v rade, pri víťazstvách vo voľbách 2018 a 2022 takisto kandidoval bez politickej podpory.
Autor TASR
Bratislava 27. mája (TASR) - O post starostu mestskej časti Bratislava-Jarovce sa bude uchádzať súčasný šéf tamojšej samosprávy Jozef Uhler. Na sociálnej sieti potvrdil, že začal zbierať podpisy na kandidatúru na starostu, ale i poslanca bratislavského mestského zastupiteľstva.
„Za ostatných osem rokov som pracoval na veciach, ktoré som vám pred voľbami sľúbil, a dnes už vidíte množstvo výsledkov,“ upozornil v odôvodnení opätovného uchádzania sa o hlasy voličov ako nezávislý kandidát. Počas zberu podpisov chce pokračovať na príprave budúcich projektov pre mestskú časť.
Uhler sa vo vyše trojtisícovej mestskej časti uchádza už o tretí starostovský mandát v rade, pri víťazstvách vo voľbách 2018 a 2022 takisto kandidoval bez politickej podpory.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
