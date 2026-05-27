Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 27. máj 2026Meniny má Iveta
< sekcia Regióny

O post starostu bratislavských Jaroviec sa bude opäť uchádzať J. Uhler

.
Jozef Uhler, foto z archívu. Foto: TASR - Michal Svítok

Uhler sa vo vyše trojtisícovej mestskej časti uchádza už o tretí starostovský mandát v rade, pri víťazstvách vo voľbách 2018 a 2022 takisto kandidoval bez politickej podpory.

Autor TASR
Bratislava 27. mája (TASR) - O post starostu mestskej časti Bratislava-Jarovce sa bude uchádzať súčasný šéf tamojšej samosprávy Jozef Uhler. Na sociálnej sieti potvrdil, že začal zbierať podpisy na kandidatúru na starostu, ale i poslanca bratislavského mestského zastupiteľstva.

„Za ostatných osem rokov som pracoval na veciach, ktoré som vám pred voľbami sľúbil, a dnes už vidíte množstvo výsledkov,“ upozornil v odôvodnení opätovného uchádzania sa o hlasy voličov ako nezávislý kandidát. Počas zberu podpisov chce pokračovať na príprave budúcich projektov pre mestskú časť.

Uhler sa vo vyše trojtisícovej mestskej časti uchádza už o tretí starostovský mandát v rade, pri víťazstvách vo voľbách 2018 a 2022 takisto kandidoval bez politickej podpory.

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
.

Neprehliadnite

SLOVÁCI PRED BRÁNAMI ŠTVRŤFINÁLE: So Švédmi prehrali 2:4

ONLINE MS 2026: Siedmy zápas SR: Švédsko - Slovensko

Výsledky písomnej maturity sú známe: Ako obstáli študenti v testoch?

Prieskum: Po voľbách v Maďarsku väčšina čaká zhoršenie vzťahov so SR